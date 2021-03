Boruto: Aparece teoría que convierte a Amado en el verdadero enemigo

Las intenciones reales de Amada permanecen ocultas por lo que se tiene la teoría de que él podría ser el villano de Boruto y el que convierte a Kawaki en malvado. Para entender un poco más en La Verdad Noticias te explicamos.

Desde la deserción de Amado, Shikamaru ha sospechado profundamente del nuevo aliado de Konoha, y no es difícil ver por qué. El científico mantiene sus cartas cerca en todo momento, y es cómplice de las numerosas atrocidades cometidas por Kara, incluida la muerte de muchos shinobi y la manipulación del Dr. Katasuke.

Amado jura que su intención fue solo proteger al mundo de Isshiki, y se vio obligado a seguir el juego como un miembro fiel de Kara hasta que llegó el momento de atacar, pero hay varias pistas que sugieren que Amado está mintiendo aquí.

En el manga de Boruto, Amado reacciona de manera extraña cuando llega el informe que confirma la derrota de Isshiki. Katasuke y Sumire notan al científico murmurar en su mano, y cuando los héroes llegan a casa sanos y salvos, Amado está extrañamente preocupado por el bienestar de Kawaki, desesperado por saber si el antiguo "recipiente" está a salvo.

Amado ha mostrado poco respeto por Kawaki anteriormente, y combinado con el murmullo, parece tener una agenda oculta.

El último episodio del anime de Boruto apoya esta teoría de que Amado es el verdadero villano.

En el último capítulo del anime de Boruto, al ver Amado a Kawaki entrenar, Amado le dice a Koji Kashin, "el mundo se arrodillará ante Kara". Es un comentario extraño teniendo en cuenta que Koji es el aliado de Amado para traicionar a Isshiki, y no hay nadie más cerca.

Podría decirse que la vigilancia en la base de Kara significa que Amado tiene que mantener el acto incluso cuando está solo o con aliados, pero no hay ninguna sugerencia de esto en el episodio en sí. Quizás Amado tiene su propia visión de lo que significa "Kara", pero necesita que Isshiki se vaya antes de que pueda implementar su verdadero diseño.

Esto ciertamente explicaría cómo Amado pudo soportar la carga ética de la horrible agenda de Isshiki. Finalmente, vale la pena cuestionar la relación de Amado con Konoha Village.

Pero es que no solo modela a Koji en una muestra del ADN de Jiraiya, sino que Amado reconoce a la generación actual de Ino-Shika-Cho tan pronto como lo confrontan. Evidentemente, el científico tiene una conexión previa con la aldea, pero nadie parece recordarlo viviendo allí. Amado podría haberse ido en malos términos y haber sido borrado de los archivos de Konoha.

Kawaki se romperá mal (y recuperará el karma)

En una impactante secuencia de flashforward, el episodio de apertura de Boruto revela un futuro donde la aldea de Konoha es destruida y Naruto está muerto. Boruto y Kawaki están luchando, y ambos poseen marcas de Karma, que pueden manejar fácilmente.

Sin embargo, en la actualidad, Kawaki es un protagonista, tanto es así, que promete proteger al Hokage con su vida y ha forjado un vínculo fraternal con Boruto. Además, Kawaki ha sido despojado de su Karma gracias al plan de Amado.

Para que el joven Boruto se alinee con la línea de tiempo de flashforward, algo debe suceder para que Kawaki se vuelva malo y reinstale sus poderes de Karma. Amado podría ser responsable de ambos.

Amado pueda querer vengarse del mundo ninja.

Antes de dejar la sede de Kara, Amado dice que el "trabajo" todavía se puede realizar en Konoha, pero no especifica qué significa esto. Sin un Otsutsuki de quien recibir órdenes, no hay razón para que Amado continúe con los experimentos de Karma a menos que tenga sus propios planes para el misterioso poder.

Y si Amado avanza con su investigación, esto podría explicar cómo Kawaki recupera Karma a tiempo para la lucha flashforward contra Boruto. Amado ha llenado el cuerpo de Kawaki con herramientas científicas ninja, y Boruto ya confirmó que después de mantener a Karma durante tanto tiempo, Kawaki es 80% Otsutsuki.

A través de sus experimentos, Amado podría haber aprendido cómo desencadenar una recaída del Karma de Kawaki usando la tecnología.

La escena antes mencionada en la que Amado se maravilla del poder de Kawaki y afirma que el mundo se "arrodillará" podría revelar por qué el personaje al estilo Sasuke es un villano en el futuro. Amado claramente tiene la mirada puesta en el poderoso joven por una razón u otra.

Quizás Amado rompe mentalmente el espíritu de Kawaki para volverlo malo, o tal vez el científico instaló un componente secreto mientras trabajaba en el cuerpo de Kawaki, pero en lugar de sacarlo (como con el interruptor de muerte de Delta), la modificación le permite a Amado controlar a Kawaki.

Teoría: Amado quería que Kawaki se vengara de Konoha

Dada su obvia historia con Konoha Village, no es exagerado imaginar que Amado pueda querer vengarse del mundo ninja, tal vez por condenarlo al ostracismo o por no estar de acuerdo con su enfoque del avance científico. Esto puede sonar similar a la historia de fondo de Orochimaru, pero Boruto no ha rehuido la repetición de viejos tropos.

Después de golpear solo, Amado finalmente se unió a Isshiki Otsutsuki, reconociendo al villano de otro mundo como su mejor oportunidad de vengarse de quienes lo hicieron daño, ya que el mismo Amado no es un gran luchador. Pero su plan de venganza podría haber cambiado después de encontrarse con Kawaki.

En lugar de depender de un extraterrestre impredecible que buscaba destruir el mundo entero, Amado se dio cuenta de que podía usar el Karma de Isshiki y el potencial puro de Kawaki para crear un luchador incluso más poderoso que un Otsutsuki, y mucho más fácil de controlar.

Pero primero, necesitaba eliminar la marca Karma existente de Isshiki en Kawaki y Pero primero, necesitaba eliminar la marca Karma existente de Isshiki en Kawaki y hacer que alguien matara a su antiguo jefe antes de que pudiera ser replantado.

Al fingir alinearse con Naruto, Amado logró su deseo y ahora es libre de infectar a Kawaki con su propio Karma artificial, comenzando un plan de venganza tan esperado utilizando al mejor amigo de Boruto como un títere. Esto explicaría el comportamiento enigmático de Amado, por qué Kawaki va mal y cómo Konoha fue destruida en el flashforward de Boruto.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Twitter para mantenerte informado. Mata ne!