¿Boku no Pico y Boku no Hero es lo mismo?

El mundo de la animación japonesa ha ganado muchos seguidores en los últimos años y podemos agradecerle al crecimiento de plataformas de streaming. Dada la popularidad de ver series de anime, tarde o temprano te toparás con los títulos Boku no Pico y Boku no Hero. ¡Cuidado! Estos títulos son totalmente diferentes.

Primero que nada uno es un anime para adultos y tiene contenido sexual. El segundo es uno de los anime shonen más exitosos de la última década. Entonces, los internautas no deben confundir a estos animes por la palabra “Boku”.

La Verdad Noticias explicó anteriormente el significado real de Boku no Pico. En esta ocasión, exploramos más diferencias de Boku no Piko y Boku no Hero Academia, mejor conocido como My Hero Academia.

Diferencias entre Boku no Pico y Boku no Hero

Boku no Piko es una serie de tres OVAs de género shotacon, producidas por el estudio de animación Natural High. Dirigida por Katsuyoshi Yatabe, escrita por Katsuhiko Takayama y cuenta con diseño de personajes de Ishoku Dougen. De acuerdo con las palabras del productor, es “uno de los primeros anime shotacon del mundo”

Por otra parte, Boku no Hero Academia (My Hero Academia) es una serie de manga de género shonen, escrita e ilustrada por Kohei Horikoshi desde 2014. Recibió una adaptación de anime por el estudio BONES y cuenta con cinco temporadas transmitidas en la plataforma Crunchyroll.

¿Qué animes hizo el creador de Boku no Pico?

Fotos: Anime "Boku no Pico"

El creador del anime Boku no Pico sorprendente trabajó (adaptando guiones) en otras series de anime como Aldnoah.Zero, Ange Vierge, Baka to Test to Shoukanjuu (Baka & Test – Summon the Beasts), Big Order, ef: A Tale of Memories., Fullmetal Alchemist, Hanbun no Tsuki ga Noboru Sora, Koi to Senkyo to Chocolate, Mirai Nikki, Natsu no Arashi!, Sakurada Reset, Triage X, entre otras.

