Boku no Hero película 3 en México

Boku no Hero Academia película 3 en México

Boku no Hero película 3, titulada My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, continúa con la saga de los jóvenes héroes en formación mientras intentan salvar al mundo en una nueva entrega cautivante y repleta de acción que se suma a esta franquicia de enorme éxito mundial.

La película está doblada y subtitulada en español latinoamericano y portugués brasileño. Esta fue dirigida por Kenji Nagasaki y tiene una duración aproximada de 104 minutos. Si ya la viste en cines, La Verdad Noticias te invita a leer My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, reseña de una gran película.

Tráiler Boku no Hero película 3

Funimation, el líder en el mercado del anime sirviendo a fanáticos en todo el mundo, presentó un tráiler con doblaje en español de la próxima y emocionante entrega cinematográfica del popular anime.

Este es el tercer filme de la franquicia shonen de Kohei Horikoshi y el estudio de animación BONES. Su debut llegó poco después de la quinta temporada de la serie televisiva Boku no Hero Academia que está disponible para ver en el servicio de streaming de Funimation y Crunchyroll.

En My Hero Academia: Misión Mundial de Héroes, los estudiantes de la escuela secundaria UA, Izuku Midoriya, Katsuki Bakugo y Shoto Todoroki, enfrentan la mayor crisis en la historia de Boku no Hero Academia, ¡con solo dos horas para salvar al mundo!

Durante una pasantía con la Pro Hero Endeavor Agency número uno, Deku y su nuevo amigo Rody Soul se encuentran con que son buscados en todo el país por un delito que no cometieron. ¿Podrán Deku y sus amigos detener el plan global de Humarise de eliminar todos los dones?

¿Cuántas temporadas tiene Boku no Hero?

Imagen: TOHO Animation "Captura de My Hero Academia película 3"

El anime de My Hero Academia tiene un total de 5 temporadas y 3 películas. Los boletos para ver Boku no Hero película 3 están disponibles en este enlace en cines de México. Las dos películas anteriores de My Hero Academia son My Hero Academia: Heroes Rising (2020) y My Hero Academia: Two Heroes (2018).

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!