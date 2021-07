Boku no Hero 319, Deku vs Bakugo y la Clase 1-A

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers importantes de My Hero Academia, capítulo 319 del manga creado por Kohei Horikoshi. Te recordamos que puedes leer Boku no Hero 319 en su fuente oficial MANGA Plus de Shueisha a partir del 11 de julio.

Deku ha llevado sus habilidades One For All al límite y todos en la Clase 1-A están preguntando por su ubicación. Endeavour parece ser el único en decirle a los niños todo sobre Midoriya Izuku, pero no será tan fácil convencerlo.

El creador de Boku no Hero está centrando a Katsuki Bakugo, Uraraka Ochaco y más estudiantes de la Clase 1-A para traer de regreso a Deku. Sin embargo, el capítulo 319 solo fue el principio de una emotiva reunión.

¿Cuándo se estrena My Hero Academia 319?

My Hero Academia Capítulo 319 se tituló “Amigos” y tiene una fecha de estreno programada para el 11 de julio de 2021. Debido al séptimo aniversario de la franquicia, Horikoshi incluyó una página a color donde se mostró a los estudiantes de la Clase 1-A preguntando por Izuku.

Resumen de Boku no Hero 319

Deku en My Hero Academia 319 (Foto: Shuiesha)

Bakugo fue el primero en señalar a Endeavor como una fuente de información y Shoto Todorki (hijo de Endeavour) siente que la corazonada de Bakugo es la correcta. El rubio agregó que no están cuidando de Izuku y él sabe que su amigo no conoce un límite para dejar de poner su vida en peligro.

Los estudiantes de UA Academy consiguen un GPS de Endeavor y corren al restate. El manga luego muestra los personajes de la Clase 1-A con sus trajes de héroes, mientras luchan contra varios villanos. Deku se encontraba en el mismo lugar y sus amigos se sorprenden al verlo.

Izuku luce muy diferente a la versión sonriente y pura que vimos al inicio del manga shonen Boku no Hero Academia. El chico no quiere poner en peligro a sus amigos e intenta alejarse, pero ellos discuten e intentan hacerlo entrar en razón.

Bakugo recordó su nombre de héroe “Dios de las grandes explosiones: Dynamight” y junto con la Clase- 1-A logran detener al villano Dictator. Deku insiste en alejarse de sus amigos, pero Bakugo, Uraraka e Iida finalizan Boku no Hero 319 contestando lo siguiente:

“¡Tendrás que alejarnos tú mismo, aspirante de All Might! (Bakugo) ¡Tú nunca cambias Midoriya...vamos, chicos! (Iida) ¡Sí! (Uraraka)”

