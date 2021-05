Boku no Hero 314 spoilers, primeras imágenes y dónde leer el manga

El resumen detallado del de Boku no Hero 314 finalmente está disponible a medida que se compilan y traducen las filtraciones del manga shonen My Hero Academia. Para aquellos que estén dispuestos a correr el riesgo, pueden leer el resumen completo de la historia bajo su propio riesgo en La Verdad Noticias.

Los spoilers de MHA 314 revelaron que no hay descanso la próxima semana y la serie de Kohei Horikoshi reanudará su horario regular. Redes sociales como Twitter están llenas de las primeras imágenes o escaneos del manga y puedes encontrarlos con el hashtag “MHA314” o “Boku o Hero Academia”.

Anteriormente, te compartimos que el capítulo 314 le daría a Deku una ventaja contra Lady Nagant y todo en los spoilers parece confirmar las predicciones. Podrás leer el nuevo capítulo el domingo 30 de mayo en MANGA Plus.

Resumen de Boku no Hero 314

Spoilers de Boku no Hero 314 en Twitter

La nueva villana Lady Nagant seguirá siendo el centro de atención en el MHA 314. El capítulo se titula “The Lovely Lady Lagant” y la mostrará peleando contra Midoriya Izuku “Deku”. Los civiles de la ciudad observarán todo desde lejos.

Lady Nagant será atrapada por Izuku y luego veremos parte del proceso de pensamiento de Deku. Al parecer, él entendió que ella tendría que estar en algún lugar donde pudiera disparar a los 4 señuelos instantáneamente. Nagant estará impresionada por la velocidad del niño, preguntándose qué hizo dentro de ese humo.

Izuku comenzará a preguntarle sobre All for One, pero Lady Nagant se defenderá diciendo que aún no ha perdido y que la comisión de seguridad pública la entrenó bien. Ella soltará su rifle de codo y golpeará a Deku con su impacto, pero él esquivó el disparo.

Boku no Hero 314 continuará con Izuku realmente confundido sobre por qué está bajo el control de AFO, especialmente considerando que Lady Nagant solía ser una heroína. Ella le dirá que solo puede ver esta paz creada artificialmente y que las personas pintadas con "este color" nunca podrán ver la imágen completa.

Flashbacks de Lady Nagant en My Hero Academia 314

Deku comenzará a sentir las consecuencias de combinar múltiples peculiaridades o Quirks de One For All. Nagant le disparará otra de esas balas de radio y le revelará su filosofía sobre una "falsa sociedad", que la llevó a irse de los Pro Héroes.

El capítulo nos mostrará flashbacks de Lady Nagant, sobre cómo comenzó su carrera de héroe. La ahora villana quedó traumatizada por los asesinatos que cometió en nombre de los héroes y esto solo seguirá hasta que la veamos matar al entonces Presidente de la Comisión de Seguridad Pública de Héroes (quien antes le había ordenado asesinar a inocentes).

Deku se sorprenderá al escuchar la historia de Nagant en Boku no Hero 314, porque es diferente de la historia que se dio a conocer al público. Izuko le dirá que empezó a entender que el mundo es mayormente gris y no blanco y negro. Además, le revelará que por eso tienen que tender la mano a aquellas personas que son víctimas de la sociedad.

Ella sacará la conclusión de que Deku es solo otro resultado de una educación falsa. Lady Nagant se dará cuenta de que Izuku todavía podía predecir sus movimientos y luego apuntará con su arma a Overhaul; quien se encontraba parado en el borde de un edificio.

Overhaul se mostrará llorando y suplicando reencontrarse con su jefe para quebrar el enfoque de Deki. Izuku lo reconocerá de inmediato y lo llamará por su nombre (Chisaki). Aquí terminará Boku no Hero 314.

¿Dónde puedo ver la serie My Hero Academia?

Los fanáticos pueden ver la serie de anime My Hero Academia en la plataforma Crunchyroll o Funimation. Shonen Jump, MANGA Plus y VIZ Media tiene disponible el manga original para su lectura en línea (junto con Boku no Hero 314). Te recordamos que el anime se encuentra transmitiendo su episodios en la temporada 5 y en 2021 se estrenará su tercera película.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado. Mata ne!