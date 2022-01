¿Boku No Piko está en Netflix?

¡Advertencia de contenido dirigido para adultos! Boku No Pico es una serie de videos de animación originales (OVA) hentai reverse shotacon (chicos jóvenes retratados de manera erótica) lanzados por los estudios Natural High. Como se le considera un anime yaoi, muchos curiosos se preguntan si Boku No Pico está en Netflix o el sitio web para verlo.

La serie de OVAs fueron realizadas por los estudios Natural High y dirigidas por Katsuyoshi Yatabe. Estas fueron lanzadas en DVD por el grupo de compañías de películas para adultos Soft on Demand.

Hay un total de 3 episodios, una versión editada del primer episodio, un manga, un juego de PC y una recopilación de canciones. Anteriormente, en La Verdad Noticias te compartimos la letra del opening de Boku No Pico en español, japonés e inglés.

¿De qué trata Boku No Pico?

Imagen: Natural High "Boku no Piko"

El Episodio 1, lanzado el 7 de septiembre de 2006 y titulado My Pico (en japonés: Boku no Piko), nos presenta a un chico con apariencia de chica llamado Pico. Este conoce a un hombre llamado Tamotsu "Mokkun", que lo seduce creyendo que es una niña. Mokkun más tarde descubre que en realidad es un niño después de tener relaciones sexuales.

El Episodio 2, lanzado el 19 de abril de 2007 y titulado Pico y Chico (en japonés: Boku to Chiko), nos muestra que Pico se hace amigo de un chico llamado Chico después de conocerse en la playa. Cuando Pico va a la casa de Chico, espían a la hermana de Chico tocándose en sus partes íntimas y luego tienen relaciones sexuales.

El Episodio 3, lanzado el 9 de octubre de 2008 y titulado Pico x Coco x Chico (japonés: Piko x Coco x Chiko), nos muestra que Pico y Chico conocen a un chico fugitivo de aspecto femenino llamado Coco. Pico se enamora lentamente de él. Después de que Pico pilla a Chico y Coco teniendo relaciones, se reconcilian y se montan un trío.

Estos tres episodios de Boku no Piko están alojados en sitios para adultos y no en la plataforma Netflix. Recordamos que puedes conocer todo sobre el creador de Boku No Pico en nuestro portal de noticias.

¿Cómo hacer que aparezcan más animes en Netflix?

Para encontrar más animes en Netflix, simplemente puedes escribir los siguientes códigos en el buscador de la aplicación: 2653 (animes de acción), 9302 (animes de comedia), 452 (animes de comedia) o 7424 (anime de todos los géneros). Recuerda que puedes ver otras series de anime en Crunchyroll o Funimation (únicamente si cuentas con suscripción).

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!