Blue Period Volumen 5: Reseña y todo lo que debes saber

Blue Period es un manga Seinen sobre Yatora Yaguchi, un estudiante trabajador con apariencia de delincuente y sin un impulso particular por nada en la vida. Se encuentra con la pintura al óleo de un senpai, que lo cautiva por completo y lo lleva a aprender las alegrías del dibujo y el arte.

Yatora ahora debe decidirse a hacer arte para ganarse la vida y prepararse para tratar de enfrentar una universidad pública extremadamente dura, enfrentando sus compañeros más talentosos y la desaprobación de su madre por esta decisión.

El manga obtuvo una adaptación de anime en octubre de 2021 por Seven Arcs y se transmitió semanalmente en la plataforma Netflix. A continuación, La Verdad Noticias te comparte la reseña de de la serie manga Blue Period Volumen 5.

Reseña de Blue Period Volumen 5

Portada del manga Blue Period Volumen 5

"¡¿Por qué no salimos todos a tomar un pequeño respiro?!"

Los estudiantes de Ooba-sensei necesitan urgentemente una distracción de los exámenes de ingreso a la universidad en curso, por lo que los lleva de excursión al Museo de los Huesos. Yatora y los demás en el grupo pasan la mañana mirando las exhibiciones.

Pero después del almuerzo, Ooba-sensei les dice que vuelvan a recorrer la exposición, esta vez con sus cuadernos de bocetos. “En nuestro primer recorrido vimos estas exhibiciones como visitantes”, les dice:

“Esta vez los veremos como artistas”

Corte a Ooba-sensei esperando en el instituto de arte para dar la bienvenida a los tres estudiantes que aprobaron el primer examen. Si no te has puesto al día con el anime, quizás quieras dejar de leer en este punto... pero no hay forma de seguir discutiendo el manga sin nombrar a esos tres: Hashida, Kuwana y Yatora.

No hay tiempo que perder, dice Ooba-sensei, implacablemente alegre y enérgico como siempre. El próximo examen será pintura al óleo y Yatora está preocupado por su comprensión del color. Inicie una discusión sobre la rueda de colores, lo que lleva a Yatora a ir a la tienda de arte para comprar más suministros.

¿A quién debería encontrar allí sino a Yuka, que se dirige a él de una manera mucho más feminizada: no solo con la ropa y el maquillaje, sino también con la forma de hablar? Algo a lo que se hace referencia en las notas de traducción en la parte posterior, pero que es verdaderamente difícil de traducir de manera efectiva en inglés, que no tiene formas de hablar masculinas y femeninas tan claramente diferentes como el japonés.

Yatora aún no sabe que Yuka salió del primer examen, después de haber dibujado una gran X en su lienzo. Pero descubre que Yuka dejó la escuela de arte y trabaja a tiempo parcial como anfitriona en un bar.

Los padres de Yuka evidentemente no pueden o no quieren manejar la situación; solo su abuela, la que fomentó los talentos de Yuka como artista, sigue siendo comprensiva, pero ella es la que también alentó a Yuka a estudiar Nihonga (arte japonés), que no parece ser el verdadero interés de Yuka.

Las cosas llegan a un punto crítico cuando Yuka, por razones que no estropearé aquí, se escapa de casa y contacta a Yatora. Los dos terminan en la playa y pasan la noche en un pequeño hotel. “¿Alguna vez te has dibujado desnudo?” Yuka pregunta sin rodeos y no, Yatora no lo ha hecho.

Los dos jóvenes artistas dividen su habitación de hotel con un biombo y, a cada lado, con espejo y cuaderno de bocetos, se desnudan y empiezan a dibujar. Y mientras trabajan, Yuka comienza a hablar con franqueza sobre sus sentimientos, por primera vez, a Yatora y Yatora comparte sus inseguridades sobre los próximos exámenes.

Para cuando regresan para enfrentar los desafíos que les esperan, hay un nuevo entendimiento entre ellos que ha florecido a partir de esta experiencia compartida. Pero, ¿es suficiente para superar las dificultades de los próximos días?

El anime (a pesar de que Netflix lo lanzó dos o tres semanas después de Japón) probablemente habrá superado a las publicaciones estadounidenses del manga Kodansha para cuando estés leyendo esta reseña.

Por bueno que sea el anime (y es bueno), muchos se alegran de haber tenido la oportunidad de leer y evaluar este volumen por sí mismos antes de verlo en forma de anime, ¡ya que hay mucho más en el manga!

También está el hecho de que el manga se toma un tiempo para explicar cosas más técnicas sobre el uso del color mientras Ooba-sensei habla con Yatora sobre sus preocupaciones.

Sin embargo, el volcado de información está mucho mejor integrado en la forma en que se cuenta la historia en el manga aquí que en los volúmenes anteriores. ¡Pero aún es mucho más fácil mostrar la diferencia entre los diferentes tubos de pintura roja en la animación en color!

Capítulo por capítulo, Blue Period ha ganado lenta e impresionantemente en profundidad y desarrollo de personajes, y los capítulos aquí que muestran a Yatora y Yuka en su escape improvisado a la playa en invierno son, con mucho, los mejores que Yamaguchi nos ha dado hasta ahora.

La Yuka que vemos aquí está llena de sentimientos encontrados, irradiando un aura palpable de desesperación y furia. Los ojos de Yuka, y creemos que nos los muestra como los ve Yatora, son como los de una criatura loca.

Foto: Kodansha / Blue Period

Yuka conoce a Yatora desde la secundaria y no tiene miedo de arremeter contra él, acusándolo de ir siempre a lo seguro en la vida. El encuentro en el andén de la estación cuando llega un tren es aterrador porque no sabemos qué pretende realmente Yuka.

Yuka también nota las furiosas ronchas rojas de urticaria (ronchas) en los brazos de Yatora, y cuando se separan, le compra un tubo de crema contra la picazón (Hives B-Gone), un gesto espontáneo y conmovedor. Yuka puede haber arremetido contra Yatora, pero en el fondo, tal vez lo vean como un aliado.

Pero luego, el capítulo final de este volumen trae a Yatora, Kuwana y Hashida al día del examen. ¡El siniestro título del capítulo es "Un ataque enemigo inesperado" y deja a los lectores en un suspenso emocionante!

Blue Period Volumen 5 es tan hermoso como los demás en la edición de Kodansha con otro retrato de personaje convincente (Kuwana esta vez) y pinceladas en relieve brillante en el frente y los paneles de color estilo cómic de estilo occidental en la parte posterior, cada uno encapsulando un elemento de la trama explorado en el interior.

La página a color esta vez es el Capítulo 20 'Nuestro azul' y viene a la mitad del volumen, no al frente. El arte de Yamaguchi va viento en popa con algunas páginas enteras y páginas dobles que, aunque en escala de grises, son atmosféricas y efectivas.

La traducción de Ajani Oloye continúa fluyendo bien y sus notas de traducción al final son útiles e interesantes, como antes. El mangaka nuevamente acredita a los artistas que contribuyeron con sus obras que representan las pinturas de los estudiantes.

Esta vez hay dos historias extra y vale la pena leer ambas: la primera es sobre Kuwana y su talentosa hermana mayor y la segunda, 'Comidas para el examen de ingreso a la escuela de arte', es una mirada divertida a los tres estudiantes restantes de Ooba-sensei y sus planes de almuerzo. Se colocan cuatro tiras de yon-koma en la mitad del volumen, esta vez no al final.

Todavía estamos muy por detrás de los lanzamientos japoneses y el Volumen 6 no saldrá de Kodansha hasta febrero de 2022 (lo que, si las cosas continúan como están, significa que la versión digital probablemente saldrá primero y la versión física aparecerá en una fecha posterior).

Te puede interesar: Manga de arte Blue Period recibirá adaptación al anime

Mirando hacia atrás a Yatora en el Volumen 1, es fascinante ver ahora cómo ha cambiado. Yamaguchi retrata a un joven muy diferente al principio: su expresión es segura de sí misma pero distante, está meciendo el cabello decolorado y las orejas perforadas mirada delincuente.

Hacer su propio arte elimina todas esas defensas externas que ha erigido para protegerse a sí mismo; el Yatora en estos capítulos es vulnerable, lleno de dudas pero capaz de hablar honestamente con Yuka por primera vez. No es de extrañar que diga mientras se sienta a pintar: “Mi pincel se siente liviano hoy”. Recuerda, Blue Period es una de las series de anime que llegaron a Netflix en octubre de 2021.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!