Blue Lock: El anime de fútbol programa su estreno para otoño de 2022

El equipo de producción de Blue Lock ha anunciado que el anime de fútbol se estrenará en octubre de 2022. El equipo también lanzó un nuevo avance visual y PV, que destaca a los personajes principales del programa.

Además, anunciaron que más miembros del elenco de voces se unirán a la adaptación de anime. El nuevo elenco está formado por:

Masatomo Nakazawa como Wataru Kuon.

Yoshitsugu Matsuoka como Jingo Raichi.

Shouya Chiba como Yudai Imamura.

Shuugo Nakamura como Gin Gagamaru.

Daishi Kajita como Asahi Naruhaya.

Ryuunosuke Watanuki como Okuhito Iemon.

Aoi Ichikawa como Gurimu Igarashi.

Kenichi Suzumura como Ryousuke Kira.

Hiroshi Kamiya como Jinpachi Ego.

Eri Yukimura como Anri Teieri.

Según información del Twitter oficial de Blue Lock, se unen al elenco principal de voces compuesto por Kazuki Ura como Yoichi Isagi, Tasuku Kaito como Meguru Bachira, Yuuki Ono como Rensuke Kunigami y Souma Saitou como Hyoma Chigiri.

El personal de producción incluye a Tetsuaki Watanabe (director asistente de Mahoujin Guru Guru) como director, Shunsuke Ishikawa (director de episodios en That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2) como codirector, Taku Kishimoto (Ranking of Kings) como guionista de la serie.

Kenji Tanabe (The 8th son? Are you kidding me?) y Kento Toya (Sword Art Online Progressive: Aria of a Starless Night) como co-diseñadores de personajes y directores de animación en jefe, y Yuu Shindou (Fruits Basket The Final) como diseñador de personajes principal y director de animación en jefe.

Otro personal de animación incluye a Hisashi Higashijima (co-animador principal de Mahoujin Guru Guru) como director de acción en jefe, Hiromi Sakamoto (co-animador principal de Caligula) como director de acción, Sakura Komatsu (The Irregular at Magic High School: Reminiscence Arc) como diseñadora de color.

Takagi Sawako (Dropkick on My Devil!) como director de arte, Asagi Yasuhiro (Kageki Shoujo!!) como director de fotografía y Jun Murayama como compositor musical. Eight Bit se encarga de la producción de animación.

El manga original de fútbol Blue Lock fue escrito por Munemuki Kaneshiro e ilustrado por Yuusuke Nomura. Se serializó por primera vez en Weekly Shounen Magazine el 1 de agosto de 2018 bajo la etiqueta Kodansha. Hasta el momento se han publicado 18 volúmenes de tankoubon en total.

Foto: Eight Bit / Blue Lock

Bandai Namco Arts describe Blue Lock como: “No puedes ser el delantero número uno del mundo a menos que seas el egoísta número uno del mundo. Con el fin de cultivar un delantero que pueda llevar a Japón a la victoria en la Copa del Mundo, la Unión de Fútbol de Japón diseña un plan”.

Lo llaman el ‘Proyecto Blue Lock. Se reúnen trescientos estudiantes de secundaria, todos ellos hacia adelante. ¿Quién será el delantero nacido del sacrificio de 299 vidas centradas en el fútbol, el que revolucionará el fútbol japonés? El anime de fútbol más apasionante e intenso de la historia está a punto de comenzar”.

Por otra parte, La Verdad Noticias te recuerda que la serie de manga Kubo San wa Mob wo Yurusanai confirma adaptación al anime. ¿Qué piensas de la animación de Blue Lock hasta ahora?

