Bleach y Chainsaw Man confirmados para Jump Festa 2022

Recientemente, se confirmó que tanto Bleach como Chainsaw Man aparecerán en el próximo evento Jump Festa 2022. Bueno, aquí en La Verdad Noticias tienes todo lo que necesitas saber al respecto.

Jump Festa es el evento anual más grande que siempre presenta grandes anuncios relacionados con franquicias populares de anime y manga. El año pasado, el evento fue cancelado debido a la pandemia de COVID-19 en curso.

Pero afortunadamente, Jump Festa regresa este año y se realizará en línea y en persona. Para los que no lo conocen, la edición de 2022 se llevará a cabo del 18 al 20 de diciembre. Además, según el sitio web oficial del evento Jump Festa 2022, representantes de One Piece, Dr. Stone y My Hero Academia aparecerán en el evento.

Acerca del evento Jump Festa 2022

Chainsaw Man y Bleach (Foto: Shueisha)

En el evento, los fanáticos esperan ver algunos anuncios importantes sobre todos los títulos populares publicados por Shueisha. Eso incluye One Piece, Dragon Ball, Boruto: Naruto Next Generations y muchos más. Te recordamos que puedes leer estas series de manga desde la aplicación MANGA Plus de Shueisha.

Paneles confirmados de Bleach y Chainsaw Man

Foto: WSJ_Manga en Twitter

Según lo informado por WSJ_Manga en Twitter, Bleach y Chainsaw Man se unirán a World's End Harem y Platinum End para obtener Super Stages en el próximo evento de Jump Festa.

En agosto de 2021, Bleach obtuvo un capítulo especial para celebrar el vigésimo aniversario del manga japonés. Desde entonces, toda la comunidad ha estado esperando escuchar algo sobre el regreso del anime con una nueva historia.

Bueno, considerando que Bleach tendrá un escenario en la Jump Festa de 2022 , es posible que escuchemos algo oficial pronto. Anteriormente, informamos que el creador de Bleach, Tite Kubo, creó un nuevo arte de Ichigo antes de la Winter Expo.

Por otro lado, Studio MAPPA lanzó el primer PV de Chainsaw Man en junio de 2021 y recientemente se luce en nuevo tráiler de Jujutsu Kaisen 0, la película precuela que debutará el 24 de diciembre en cines japoneses.

Después de revelar un adelanto del anime Chainsaw Man, MAPPA se quedó completamente en silencio y no reveló mucho sobre la producción del anime. Sin embargo, algunos rumores recientes sugieren que pronto se dará a conocer nueva información sobre su lanzamiento.

Los fanáticos predicen que podría ser un nuevo tráiler, una fecha de lanzamiento, un elenco o todos ellos. Bueno, existe la posibilidad de que esos rumores en realidad apuntan hacia Jump Festa 2022.

