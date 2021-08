Bleach confirma su nuevo arco de manga con un título oficial

Cuando se trata de Bleach, las cosas vuelven a estar en acción para la serie. El exitoso manga puede haber terminado hace algunos años, pero el creador Tite Kubo ha revivido la historia por fin.

Esta semana dio la bienvenida a un one-shot especial de la franquicia shonen, y fue allí donde se confirmó un nuevo arco para el deleite de los fanáticos.Para aquellos que necesitan un poco de contexto, todo se deriva del capítulo más reciente del manga.

La serie de Tite Kubo celebra su 20 aniversario con nuevo capítulo y look de Ichigo en la revista Weekly Shonen Jump. Como puedes imaginar, los fanáticos estaban muy entusiasmados con la llegada y todo terminó con un claro suspenso.

Spoilers manga one-shot de Tite Kubo

Para aquellos que han leído el manga one-shot en MANGA Plus, saben que la franquicia termina esta salida especial con una toma de Kazui. Se muestra al niño corriendo por una carretera con dos mariposas del infierno a la cabeza. El hijo de Ichigo parece imperturbable mientras continúa la persecución, pero hay mucho de qué preocuparse.

Después de todo, Ichigo acaba de enterarse de un hecho verdaderamente horrible sobre el infierno, y estas mariposas podrían estar llevando a su hijo directamente al peligro. Lo más importante es que este capítulo termina con la revelación del nuevo arco del manga.

¿Bleach tendrá nuevo arco de manga?

(Foto: Shueisha) Nuevo arco confirmado

Según el manga one-shot por el vigésimo aniversario, la franquicia principal continuará en el nuevo arco Howls From the Jaws of Hell. El nombre es retorcido, y sigue junto con la información que Ichigo obtuvo sobre el infierno.

Ahora, los fanáticos de Tite Kubo tienen que esperar y ver cómo avanza este arco. Y si todo va bien, Kazui saldrá de este lío sin muchos problemas, pero los fanáticos saben que eso no va a suceder. La Verdad Noticias te recuerda que puedes ver el anime de Bleach en Crunchyroll.

