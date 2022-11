Bleach: Thousand-Year Blood War Episodio 8 Fecha y hora de lanzamiento

El Episodio 8 de Bleach: Thousand-Year Blood War se titula "The Shooting Star Project - Zero Mix" y se lanzó oficialmente el lunes 28 de noviembre a las 8:30 am PST. El programa está disponible para ver en Disney Plus y Hulu (no disponible ni en España ni en Latinoamérica).

Como la serie sigue un lanzamiento simultáneo para todos sus episodios, aquí es cuando se lanzará en todo el mundo:

10:00 am en México.

17:00 en España.

10:00 am en Colombia.

11:00 am en Venezuela.

12:00 am en Chile.

12:00 am en Argentina.

Anteriormente, La Verdad Noticias te compartió el adelanto de Bleach TYBW Episodio 8. Como es habitual, la sinopsis del próximo episodio está disponible de antemano en el sitio web oficial de la serie.

Imagen: @BLEACHanimation Twitter

Tras la gran destrucción causada en la región del Seireitei y la desaparición de los Caballeros de la Cruz Estelar, seremos testigos del rescate de los heridos.

Mientras tanto, Ichigo visita a Renji y Rukia, quienes están siendo tratados en el cuartel del cuarto cuerpo. También veremos a los capitanes de los Trece Guardias de la Corte esperando al Escuadrón Cero, que viene del Palacio.

Resumen de Bleach TYBW Episodio 7

El episodio anterior continuó la batalla entre Yhwach y Yamamoto, con el primero infligiendo daño al segundo. Vemos a Yamamoto morir, mientras la mitad de su cuerpo cae al suelo.

Yhwach luego habla sobre cómo Yamamoto se ha vuelto viejo y débil y cómo cambió después de matar a los Quincy. Por orden del Padre de Quincy, llegan algunos soldados más y derrotan a Shinigami.

Ichigo siente que otros desaparecen, después de lo cual sale de la cárcel de Quilge y ataca a Yhwach por orden de Byakuya. Yhwach apuñala a Ichigo en el cuello, pero este sobrevive. Yhwach se sorprende al ver a Blut Vene en Ichigo, una técnica utilizada por Quincies.

Te puede interesar: ¿Cómo responde el creador de Bleach a comentarios de haters?

Yhwach explica que mientras Ichigo intentaba escapar de la cárcel, su Presión Espiritual se mezcló con Quilge. Ichigo no entiende nada de lo que dice Yhwach. En cambio, lo enoja aún más.

Al final del episodio 7 del nuevo anime de Bleach, mientras Quincy regresa a Wandernreich, Jugram corta la espada de Ichigo por la mitad. Recuerda que el programa estrena nuevos episodios todos los lunes.

