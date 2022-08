Bleach: Sennen Kessen-hen podría no llegar en simulcast

Según información de Kudasai, a principios de agosto de 2022 se compartió una filtración (aún sin confirmar) que “aseguraba” la distribución del anime Bleach: Sennen Kessen-hen (Bleach: Thousand-Year Blood War) quedando a cargo de la plataforma Disney+ de The Walt Disney Company.

Aunque la primera filtración no ha sido confirmada, ahora surgió una segunda actualización que nos asegura que este nuevo anime no será distribuído como simulcast. Esto significa que el shonen de Tite Kubo no se emitirá en el extranjero al mismo tiempo que en Japón.

De igual forma, informaron que el hecho de tener una serie de anime en la plataforma Disney Plus o Netflix (ya sea por grupos de episodios o retraso de hasta 3 semanas) no es algo que haga felices a muchos fanáticos de las animaciones japonesas.

Bleach: Sennen Kessen-hen fecha de estreno

El nuevo anime de Bleach se estrenará en octubre de 2022 en Japón. Tomohisa Taguchi (Twin Star Exorcists, Kino’s Journey – The Beautiful World, Akudama Drive) reemplaza a Noriyuki Abe en la dirección del proyecto en Studio Pierrot, y también se encarga de la escritura y supervisión de los guiones en colaboración con Masaki Hiramatsu (Kara no Kyoukai, Minori Scramble!).

Masashi Kudou (Naruto, Bleach, Code Geass: Hangyaku no Lelouch) regresa para encargarse del diseño de personajes y de la dirección de animación. Shirou Sagisu (Neon Genesis Evangelion, Magi: The Labyrinth of Magic, Black Bullet) se encarga de la composición de la banda sonora.

Los problemas de no tener simulcast

A diferencia de plataformas de streaming como Crunchyroll, se sabe que tanto Netflix como Disney+ (este último siendo peor) no apuestan por lanzar todo su contenido en simulcast. Tienen algunas excepciones, pero en mayor de los casos los doblajes al español tardan en llegar a sus catálogos.

Debido a la larga espera y la constante publicidad de estrenos de anime en Japón, La Verdad Noticias te comparte que muchos fanáticos tienen que recurrir a sitios de streaming piratas con subtítulos de dudosa traducción. ¿Crees que este sea el caso con el anime Bleach: Sennen Kessen-hen?

