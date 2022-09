Bleach: Sennen Kessen-hen obtiene nuevo tráiler y fecha de estreno

Bleach: Sennen Kessen-hen (Bleach Thousand-Year Blood War Arc) está programado para comenzar el 10 de octubre en Japón. La revelación de la fecha de estreno estuvo acompañada por el lanzamiento de un nuevo tráiler.

También se anunciaron los detalles del tema principal y algunos miembros adicionales del elenco. El tema de apertura, que se muestra en el tráiler, se titula “Scar” y es interpretado por Tatsuya Kitani, mientras que el tema de cierre se titula “Saihate” y es interpretado por SennaRin.

Mientras tanto, los miembros del reparto recientemente anunciados para la animación japonesa son KENN como Berenice Gabrielli, Takahiro Fujiwara como Jerome Guizbatt, Wataru Komada como Asguiaro Ebern y Daiki Hamano como Luders Friegen. Además, Oricon informa que el nuevo anime de Bleach tendrá cuatro cursos divididos.

Basado en el arco final del manga publicado por Shueisha por Tite Kubo, que se desarrolló entre 2001 y 2016 con 74 volúmenes tankoubon, Bleach Thousand-Year Blood War Arc verá a Ichigo y Soul Society luchando contra una poderosa facción de Quincy conocida como Wandenreich. Es el primer anime de Bleach desde 2012.

El personal incluye a Tomohisa Taguchi (Akudama Drive) como director y compositor de la serie, Masashi Kudou (Sakura Wars the Animation) como diseñador de personajes, Yoshio Tanioka (Akudama Drive) como director de arte, Saori Gouda (Akudama Drive) como diseñador de color.

Kazuhiro Yamada (Akudama Drive) como director de fotografía y Shirou Sagisu (Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time) como compositor musical. Studio Pierrot es la productora de animación.

El resto del personal incluye a Michio Hasegawa (Shadows House), Sei Komatsubara (Fate/Grand Order Final Singularity – Grand Temple of Time: Solomon) y Kumiko Takayanagi (directora de animación de Akudama Drive) son los principales directores de animación.

Satoshi Sakai (Attack on Titan Final Season Effect Animation Director), Yoshihiro Kanno (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld director de animación de acción) y Yeong-Hoon Jeong (Sword Art Online: Alicization – War of Underworld subdiseñador) son los directores de animación de efectos de acción.

Visual del anime Bleach: Sennen Kessen-hen

Mientras tanto, algunos de los miembros del elenco incluyen:

Masakazu Morita como Ichigo Kurosaki

Fumiko Orikasa como Rukia Kukichi

Yuki Matsuoka como Orihime Inoue

Noriaki Sugiyama como Uryu Ishida

Hiroki Yasumoto como Yasutora Sado

Kentarou Itou como Renji Abarai

Takayuki Sugou como Yhwach

El manga Bleach se adaptó previamente a una serie de anime que se desarrolló entre 2004 y 2012. También inspiró varias películas de anime. Fuera de las adaptaciones de anime, el manga ha inspirado juegos, una película de acción real y más.

En 2020, se lanzó una adaptación cinematográfica de anime del manga BURN THE WITCH de Kubo, que tiene lugar en el mismo universo que Bleach. Finalmente, La Verdad Noticias te comparte que en cuanto a detalles de lanzamiento, el anime Bleach: Sennen Kessen-hen podría no llegar en simulcast.

