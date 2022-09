Bleach: Sennen Kessen-hen afectó la producción de otros animes

En la proyección anticipada del anime televisivo Bleach: Sennen Kessen-hen (Bleach: Thousand-Year Blood War) el domingo, el actor de voz Noriaki Sugiyama (Uryū Ishida) reveló que la enorme lista de actores de la serie ha afectado los horarios de grabación de otras series de anime.

Sugiyama compartió que hay una lista que explica qué actores aparecerán en cuántos episodios y que "en su punto máximo, hay alrededor de 80 personas" grabando en un solo día. A continuación, La Verdad Noticias te comparte más información.

“Tenemos una lista de actores que aparecerán en estos episodios, y como máximo eran más de 80. He oído que en los días de la semana en que grabábamos Bleach, otras producciones no podían continuar”, comentó Sugiyama.

Los compañeros de reparto Masakazu Morita (Ichigo Kurosaki) y Fumiko Orikasa (Rukia Kuchiki) estuvieron de acuerdo y dijeron que habían escuchado lo mismo. Morita asintió y luego intervino que cuando iba a otros lugares de trabajo, el personal se quejaba mucho al respecto, incluidas varias productoras y el gerente de Morita.

Morita agregó con una sonrisa irónica que lo único que podía hacer era disculparse: “Cuando iba a los otros proyectos en los que participaba, me regañaban mucho. Cuando ocupaba mi agenda con las grabaciones de Bleach, me decían ‘¿Acaso no puedes hacer algo al respecto?’, y se quejaban las distintas productoras y mi representante. Solamente podía disculparme”.

El anime Bleach presenta a muchos actores de voz populares, incluidos Yuki Matsuoka, Shinichiro Miki, Aya Hisakawa, Ryotaro Okiayu, Akio Ohtsuka, Tomokazu Sugita, Romi Park, Rina Satou, Yūki Ono, Yumi Uchiyama, Natsuki Hanae, Satoshi Hino, Daiki Yamashita, Asami Seto.

Yoshitsugu Matsuoka, Kōichi Yamadera, Tomoaki Maeno, KENN, Wataru Hatano, y más. El anime basado en el arco "Thousand-Year Blood War" del manga Bleach de Tite Kubo se dividirá en cuatro cursos (trimestres de un año) y se estrenará el 10 de octubre. El anime cubrirá el resto del manga original a través de su final.

Finalmente, se confirmó que Viz Media realizará el estreno en América del Norte en la Comic Con de Nueva York el 8 de octubre. NYCC señaló que el evento de estreno se realizará antes de una "transmisión simultánea" del anime. Anteriormente, se filtraron imágenes de vista previa para el Episodio 1 de Bleach: Sennen Kessen-hen.

