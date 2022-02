Black-Summoner confirma adaptación de anime para abril de 2022

Se ha lanzado una imagen promocional para la adaptación al anime de Black Summoner. El programa está basado en la serie de novelas ligeras del género isekai, creadas por Doufu Mayoi. A continuación, La Verdad Noticias te comparte todo lo que debes saber de su fecha de estreno, equipo de producción y trama.

La serie de novelas ligeras de Doufu Mayoi con ilustraciones de Kurogin comenzó en 2016 y lanzará su volumen número 16 el 25 de febrero de 2021. Se publica bajo el sello OVERLAP Bunko.

Las novelas ligeras inspiraron una adaptación de manga bajo el sello Comic Gardo de OVERLAP que lanzó su primer volumen tankoubon en 2018. La historia comenzó originalmente como una novela web sobre Shousetsuka ni Narou en 2014. Anteriormente, informamos que Tate no Yuusha no Nariagari regresa a MADKID y Chiai Fujikawa en su temporada 2.

¿Cuándo estrena Black Summoner anime?

El anime está programado para estrenarse el próximo abril de 2022. El personal principal incluye a Yoshimasa Hiraike (Wotakoi: Love Is Hard for Otaku, Amagami SS) como director y compositor de la serie.

Miwa Oojima (My Next Life As a Villainess: All Routes Lead to Doom! X) es el diseñador de personajes, mientras que el estudio Satelight es la productora de animación. Los fanáticos esperan que el programa esté disponible para ver desde la plataforma de streaming Crunchyroll o Funimation. El elenco de personajes es el siguiente:

Kouki Uchiyama en el papel protagonista de Kelvin.

Manaka Iwami pondrá voz al personaje Efil.

Reina Ueda interpretará el papel de Melfina.

Sinopsis de las novelas ligeras de Doufu Mayoi

Portada de la novela ligera Black-Summoner

"Después de despertarse sin ningún recuerdo de su vida pasada, Kelvin emprende una aventura épica en un mundo completamente nuevo. Enfrentándose a un enemigo formidable tras otro, pronto descubre su verdadera naturaleza de adicto a las batallas cuando se abre el telón de una emocionante saga de fantasía”. Puedes seguir al anime Black Summoner en Twitter.

