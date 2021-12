Black Rock Shooter Dawn Fall revela su fecha de estreno en nuevo tráiler

Próximo anime de Black Rock Shooter revela su fecha de estreno en nuevo tráiler

Black Rock Shooter Dawn Fall ha recibido un avance y una fecha de estreno en abril de 2022. El tráiler incluye una vista previa de la canción de apertura "ASEED" de ZAQ. El anime se transmitirá a través de Disney Plus, además de transmitirse en la televisión japonesa.

Casi 10 años después, Black Rock Shooter obtiene nuevo anime y lo confirma con su primer póster en septiembre de 2021. A continuación, en La Verdad Noticias te compartimos más detalles que debes saber de “Dawn Fall”.

Traíler Black Rock Shooter Dawn Fall

El tráiler del nuevo Black Rock Shooter Dawn Fall se compartió desde el YouTube de BANDAI NAMCO Arts Channel y actualmente supera las 95 mil reproducciones. Este primer teaser tuvo una duración de 1 minuto con 30 segundos y dejó ver un poco de la estética de animación combinada con CG.

El personal del anime incluye a Tenshou (Azur Lane The Animation, Grisaia: Phantom Trigger The Animation) como director, Makoto Fukami (Blade of the Immortal) como compositor y guionista de la serie.

Ryou Yoshigami (guionista de Psycho-Pass 3) como asistente de composición y co-guionista de la serie, y Masayuki Nonaka (Azur Lane The Animation) como diseñador de personajes y director de animación en jefe.

Otros miembros del personal incluyen a huke como el diseñador de personajes e ilustrador original Rui Tomono con Makoto Ishiwata de Nitroplus y Youjo Oota como diseñadores conceptuales. Bibury Animation Studios y Bibury Animation CG son los estudios de producción de animación. Mientras tanto, el elenco incluye a:

Yui Ishikawa como Emperatriz / Black Rock Shooter.

Saori Hayami como Dead Master.

Megumi Han como Strength.

¿Qué es Black Rock Shooter?

Black-Rock Shooter Dawn Fall (Foto: BANDAI NAMCO)

Black Rock Shooter se originó como un personaje original del ilustrador 'huke' en 2007. El personaje inspiró al compañero de supercell de huke, ryo, para crear una canción basada en la ilustración, con Vocaloid Hatsune Miku como voz. Además, huke produjo un PV para la canción.

Antes de Black Rock Shooter Dawn Fall, la creación de huke inspiró dos animes en forma de OVA en 2010 y una serie de televisión en 2012. También ha habido videojuegos y manga con el personaje. Recordamos que puedes ver el anime Black Rock Shooter desde la plataforma Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!