Black Panther 2 no pudo superar esta película de anime en Japón

En Japón, parece que el MCU no pudo superar a Makoto Shinkai y su nueva función de anime después de Weathering With You y Your Name. Los totales de taquilla japonesa confirman que Suzume no Tojimari de Shinkai ocupó el primer lugar en la taquilla nacional.

La película Suzume recaudó la impresionante suma de $10 millones de dólares durante el fin de semana. En cuanto a Black Panther: Wakanda Forever, la película recaudó $2,47 millones, mientras que One Piece Film Red se colocó entre los tres primeros con $1,1 millones.

¿Cuál es la nueva película de Makoto Shinkai?

Si no estás familiarizado con Shinkai y su nueva película, debes estar atento a la función a medida que se estrena en los mercados internacionales. Después de todo, se espera que la película se estrene en todo el mundo a principios de 2023 gracias a Crunchyroll.

La película marca el primer debut cinematográfico del director Makoto Shinkai desde que Weathering With You se hizo pública en 2019. Por supuesto, el mayor éxito del director sigue siendo Your Name (Kimi no Na wa “Tu nombre”), ya que la película de 2016 fue un éxito de crítica y taquilla.

En un momento, la función de fantasía fue la película de anime más taquillera de todos los tiempos, pero desde entonces ese título ha sido reclamado por Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – Mugen Train.

Black Panther 2 quedó atrás de Suzume en Japón.

Para aquellos que quieran saber más sobre Suzume no Tojimari, pueden leer su propaganda oficial aquí:

El viaje de Suzume comienza en un pueblo tranquilo en Kyushu (ubicado en el suroeste de Japón) cuando se encuentra con un joven que le dice: "Estoy buscando una puerta". Lo que Suzume encuentra es una sola puerta desgastada que se yergue en medio de las ruinas como si estuviera protegida de cualquier catástrofe que se produjera.

Aparentemente atraída por su poder, Suzume alcanza la perilla... Las puertas comienzan a abrirse una tras otra en todo Japón, desatando la destrucción sobre cualquiera que esté cerca. Suzume debe cerrar estos portales para evitar más desastres.

