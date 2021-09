Black Clover revela sus personajes más populares en su quinta encuesta

Black Clover podría haber puesto fin a su carrera de anime con 170 episodios en su haber a principios de este año, pero Yuki Tabata ha continuado la historia más allá de donde el anime llegó a su fin con una serie de nuevos capítulos intensos en el manga.

El programa animado por Studio Pierrot ha venido con una serie de momentos importantes para varios personajes de anime sorprendentes que han sido el centro de atención, y parece que esos cambios han influido en la forma en que los fanáticos eligen a sus favoritos actuales en la serie en general.

Lo nuevo de la revista Weekly Shonen Jump de Shueisha, no solo proporcionó el capítulo más reciente de la serie de manga, sino que también proporcionó los resultados de la última encuesta de popularidad en Japón. La Verdad Noticias informó que este número de WSJ no tuvo a My Hero Academia, serie en hiatus por salud de Kohei Horikoshi.

¿Quién es el mejor personaje de Black Clover?

La primer encuesta eligió a Asta como el mejor personaje. Sin embargo, los actuales tres primeros personajes favoritos ahora empiezan con Noelle Silva ocupando el puesto número uno con más de 80.000 votos, Asta en segundo lugar con más de 67.000 votos y Nacht Faust completando los tres primeros con más de 62.000.

Publicado por el Twitter oficial de Black Clover, esta quinta "Elección General de Magos" con más de 800,000 votos enviados por los lectores, arrojó una luz sobre qué personajes adoran los fanáticos en este momento.

Si bien los tres primeros ya son sorprendentes con Noelle logrando ganar el primer lugar entre los fanáticos, en realidad es el resto del Top 10 que parece cambiar un poco las cosas.

Top 10 personajes populares de Yuki Tabata

Foto: Studio Pierrot - Personajes de anime

En la quinta encuesta de popularidad, Dante Zogratis estuvo a punto de estar entre los tres favoritos principales. De igual forma, otros principales favoritos de los fanáticos como Yuno Grinberryall han caído una cantidad sorprendente. Aquí está el desglose de cómo votaron los fanáticos en Japón:

Noelle Silva Nacht Faust Asta Dante Zogratis Luck Voltia Gauche Adlai Yami Sukehiro Charlotte Roselei Yuno Secre Swallowtail

Con Yuno finalmente regresando al foco principal de la serie después de pasar los últimos meses después de las peleas contra los otros dos miembros de la Tríada Oscura, hay una buena posibilidad de que Yuno vuelva a estar en buenas manos de los fanáticos lo suficientemente pronto.

Pero, ¿qué opinas de estos resultados de popularidad? ¿Quién es tu personaje favorito del anime shonen en este momento? Finalmente, te recordamos que Black Clover capítulo 301 revela los sentimientos de dos personajes principales.

