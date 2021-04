Black Clover revela el mayor enemigo de Asta y los Diablos

¡Advertencia! Lo siguiente en La Verdad Noticias contiene spoilers del capítulo 289 de Black Clover, "Freezing Sun"; una serie de manga creada por Yuki Tabata. Los fanáticos pueden leer los capítulos legalmente en MANGA Plus.

Todos los grandes de shonen han sido víctimas de que el tiempo se agota en sus últimas transformaciones, y ahora Asta y Liebe enfrentan el mismo destino en "The Highest vs The Lowest". Con su nueva forma agotando el tiempo, parece que el protagonista ha perdido demasiado tiempo lejos de la amenaza real: la Tríada Oscura.

Después de sacrificar su mayor ventaja para salvar a Nacht, el plan maestro para detener a los demonios tendrá que tomar un desvío. Conociendo a Nacht, no estará muy contento con la decisión de Asta de salvarlo, pero el chiso y Liebe podrían tener otras habilidades bajo la manga en la serie shonen.

Liebe y Asta vs los Diablos

(Foto: Shueisha) Black Clover brinda más desafíos al Devil Union de Asta

Lilith y Naamah resultan demasiado poderosas para cualquier mago humano que se encuentre actualmente en el campo de batalla, por lo que la nueva forma de Asta era necesaria para derrotar al diablo híbrido. Aunque la forma está gastada, el chico todavía tiene su anti-magia.

Se necesitará su creatividad y la de Liebe para detenerse el tiempo suficiente para obtener una ventaja contra Dark Traid. Además, aún se desconoce el tiempo de recarga en Asta y Liebe's Devil Union. Probablemente el protagonista sea consciente de sus propios límites y sepa que él y Liebe podrían transformarse nuevamente si no hay otra opción.

Independientemente de los límites de Asta, todavía necesitará tiempo para desarrollar su fuerza para otra Devil Union. Afortunadamente, la pareja tiene a los otros Magic Knights, especialmente a los Black Bulls que se acercan, para respaldarlos.

Es probable que Asta y Liebe necesiten protección mientras descansan, lo que pondrá en peligro a muchos Caballeros Mágicos. Los magos se enfrentan a los demonios, cuya fuerza sigue aumentando a niveles inauditos en el mundo humano. Cada minuto cuenta, incluso sin el Union cronometrado de Asta y Liebe.

Además de eso, la Tríada Oscura todavía tiene la ventaja en la situación actual de Black Clover. Los Capitanes Mágicos que se suponía que debían enfrentarse a ellos ya no están en juego, y su as definitivo está actualmente sin jugo.

El plan de Nacht para detener a los demonios se está desmoronando lentamente, y toda esperanza parece perdida, especialmente una vez que Lucifero se manifiesta en el mundo humano con su cuerpo real.

En el momento en que la Tríada Oscura pierda a sus contrapartes demoníacas será cuando la marea de la batalla cambie permanentemente, ya que el Reino Espada probablemente perderá a sus tiranos, los Zogratis, y dará lugar a la amenaza más nueva del mundo, Lucifero.

El plan de Natch en Black Clover

(Foto: Shueisha) Asta vs Lilith y Naamah fusionados

Una parte clave del plan de Nacht era destruir el ritual de Qliphoth y, a pesar de cómo van las cosas, todavía podría haber tiempo para detenerlo. Yami y Vengeance están cautivos como combustible para el ritual, por lo que liberarlos es claramente la mejor manera de interrumpirlo.

Pero, cuanto más tardan las cosas, más tiempo hay para que los diablos emerjan con toda su fuerza. Sin embargo, si el ritual se detiene a tiempo, el plan de Nacht aún podría funcionar. Es probable que los Black Bulls tuvieran la tarea de liberar a Yami y Vengeance, y dado que son sorprendentemente relajados mientras se dirigen a la batalla, es posible que ya lo hayan hecho.

La anti-magia de Asta fue siempre su mayor fortaleza, pero ahora su vulnerabilidad podría crear la mejor apertura de la humanidad para contraatacar a los diablos. Sus enemigos han probado el Devil Union del protagonista y probablemente intentarán evitar otra confrontación con ella.

Tanto los demonios, diablos y los humanos lucharán contra el reloj, haciendo del tiempo el último obstáculo en la batalla actual de Black Clover. El lado que haga el mejor uso de ella ganará la partida. El capítulo 291 se lanzará el 25 de abril en MANGA Plus.

El capítulo 291 se lanzará el 25 de abril en MANGA Plus.