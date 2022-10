Black Clover estrena su película en esta fecha y desde Netflix

Black Clover compartió la fecha de estreno de su película junto con la confirmación de que el gigante Netflix tiene los derechos de transmisión en todo el mundo. De igual forma, se dice que la película no será canon.

La Verdad Noticias te recuerda que la serie shonen creada por Yuki Tabata continúa siendo una de las series de manga en curso más populares en todo el mundo. Sin embargo, la adaptación al anime permanece en pausa tras alcanzar los arcos actuales del manga.

La serie icónica fue animada por Studio Pierrot (Naruto, Bleach) y estuvo en nuestras pantallas por última vez en marzo de 2021. Desde entonces, los fanáticos han estado esperando más noticias sobre la próxima película cinematográfica de animación japonesa que se anunció el año pasado.

Película de Black Clover en cines y Netflix

Información con la fecha de estreno de Black-Clover La Película.

El título oficial de la película de anime será Black Clover: Sword of the Wizard King Movie. Lo anterior nos hace pensar que no es un filme canon, pero todavía falta confirmar la información.

La película Sword of the Wizard King Movie se estrena el 31 de marzo de 2023 en cines de Japón y próximamente llegará a todo el mundo con la plataforma Netflix. Se desconoce si la película se transmitirá en cines internacionales.

Según información de Areajugones, los fanáticos tienen “bastante interés en que se aclare definitivamente si la película retomará el punto en el que se quedó el anime o si por el contrario tendremos aquí una especie de 'relleno'”.

Te puede interesar: ¿La película de Black-Clover tendrá una historia original?

Sinopsis de Black Clover

“En un mundo en el que la magia lo es todo, Asta y Yuno son dos niños que encuentran abandonados el mismo día en una iglesia. Mientras que Yuno crece demostrando tener unos grandes poderes mágicos, Asta parece ser la única persona en el mundo que no posee capacidad mágica alguna”.

“Eso no importará a los dos jóvenes, que aspirarán a alcanzar el puesto de Rey Mago, el mejor mago de todos. Pero para ello tendrán que ser seleccionados primero por una Orden de Caballeros Mágicos, ¡y Asta no tiene magia!” Por otra parte, Crunchyroll agregó más episodios del anime durante sus Jueves de Doblaje.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram