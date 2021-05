Black Clover capítulo 294 fecha de lanzamiento, spoilers y dónde leer

Después de una larga y espantosa batalla cuerpo a cuerpo, Magna se las arregla para desgastar a Dante en el manga de Black Clover. Pero esto no quitó a Dante ya que todavía estaba lanzando golpes. Pero, de repente, su magia se desvanece de su cuerpo.

Magna explica que ambos no tienen magia y luego progresa para derribarlo. Gana la batalla contra Magna por pura perseverancia y determinación. Al final, Nacht y Asta llegan a la escena solo para ver a Magna celebrando.

En este La Verdad Noticias, te informaremos sobre todo lo que hay que saber sobre Black Clover capítulo 294 creado por Yuki Tabata y serializado en Shonen Jump de Shueisha. ¡Advertencia de spoilers y otras curiosidades!

¿Cuándo sale Black Clover capítulo 294?

(Foto: Shueisha) Black Clover 294

Se confirma que la fecha de lanzamiento del capítulo 294 de Black Clover se lanzará el 30 de mayo de 2021. Es casi imposible que haya otro retraso, considerando que el capítulo anterior fue un retraso de 2 semanas. Pero esta vez no hay informes oficiales que apunten a un retraso.

Además, el retraso de la semana pasada valió la pena, ya que el resultado final fue satisfactorio. Para saber más sobre las últimas actualizaciones del manga Black Clover, incluido los últimos capítulos del manga, te recomendamos seguir la cuenta oficial de Shonen Jump.

¿Dónde leer el manga Black Clover gratis?

El mejor lugar o sitio para leer el famoso shonen Black Clover en línea no es otro que VIZ Media. Sin embargo, te recomendamos otras aplicaciones de manga gratuitas (en algunos capítulos) como MANGA Plus de Shueisha.

Black Clover es una obra maestra realmente adictiva y cautivadora. Aunque el anime de estudio Pierrot finalizó en el episodios 270, los fanáticos del anime y la animación japonesa esperan la llegada de una película y quizás se adapten los acontecimientos de Black Clover capítulo 294.

