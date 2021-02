Black Clover: Todo sobre el episodio 165 y más detalles del anime

A pesar de haber existido durante más de tres años, el anime Black Clover sigue siendo una de las series más populares y seguidas de todo. Sin embargo, con la noticia de que la serie terminará el próximo mes, los fanáticos están comprensiblemente muy emocionados de ver lo que tienen reservado los últimos seis episodios.

En este artículo de La Verdad Noticias, desglosamos la fecha de lanzamiento y los horarios de estreno del episodio 165 para los fanáticos de todo el mundo. Te recomendamos siempre ver el anime desde sus sitios oficiales de streaming y esperar la fecha de lanzamiento para evitar los spoilers.

Black Clover: Episodio 165

El episodio 165 de Black Clover está programado para ser lanzado el martes 23 de febrero para los usuarios con suscripción en Crunchyroll y a las 3: 25 pm PST. Por lo tanto, los fanáticos solo tienen 5 capítulos más antes del final del anime.

El sitio oficial del programa reveló que el episodio 170 de Black Clover será el último y posteriormente revelarán un anuncio especial. Aún se desconoce si el anime que adapta el manga de Yuki Tabata continuará en el futuro. ¿Cuál será el futuro de la serie shonen?

Considerando la popularidad de Black Clover a nivel internacional, lo más probable es que su serie animada se tome un tiempo para dejar que el manga avance con sus capítulos. Solo así se evita otro arco de relleno, como el (muy aceptado) arco de entrenamiento.

En el episodio 164 vimos a Yami Sukehiro, Capitán de los Toros Negros, involucrado en una feroz batalla con Dante Zogratis de la Tríada Oscura. Otros personajes como Yuno y Noelle tienen sus propias batallas, mientras que Asta quiere hacer todo lo posible para ayudar a Yami.

Yami vs Dante en el anime Black Clover

Black Clover se convirtió en uno de los programas shonen más populares del momento, junto a otros títulos exitosos como My Hero Academia, Boruto: Naruto Next Generations, Kimetsu no Yaiba y el nuevo anime del año (por los Crunchyroll Anime Awards 2021) Jujutsu Kaisen.

