Black Clover: Sword of the Wizard King estrena tráiler con canción de K-Pop

Netflix ha lanzado un breve tráiler de Black Clover: Sword of the Wizard King, que presenta el tema principal "Here I Stand" de TREASURE, un popular grupo de K-Pop masculino formado por YG Entertainment.

Junto con el nuevo avance promocional, también se anunció que Houchou Ootsuka y Miyuki Sawashiro interpretarán a los ex Wizard Kings Edward y Princia respectivamente. A continuaicón, La Verdad Noticias te comparte más detalles.

¿Cuándo estrena la película de Black Clover?

Black Clover: Sword of the Wizard King se estrenará el 31 de marzo de 2023. La historia original de la película, supervisada por el creador de Black Clover, Yuuki Tabata, girará en torno al regreso del ex Wizard King Conrad (Toshihiko Seki).

El personal del anime incluye a Ayataka Tanemura (Black Clover segunda mitad, Fuuto PI asistente de dirección) como director, Johnny Onda (Black Clover: Yuno no Sho autor de novelas ligeras) y Ai Orii como guionistas.

Itsuko Takeda (Black Clover) como diseñador de personajes, y Minako Seki (Black Clover) como compositora musical. Studio Pierrot es el estudio de producción de animación. La boyband coreana-japonesa TREASURE, había interpretado el décimo tercer tema de cierre “Beautiful”.

Imagen de Black Clover: Sword of the Wizard King

La serie de anime Black Clover se desarrolló entre 2017 y 2021 con Tatsuya Yoshihara (director de acción de Chainsaw Man) dirigiendo la primera mitad y como director en jefe de la segunda.

El elenco principal incluye a:

Gakuto Kajiwara como Asta

Nobunaga Shimazaki como Yuno

Junichi Suwabe como Yami Sukehiro

Kana Yuuki como Noelle Silva

El manga publicado por Shueisha de Tabata comenzó en 2015 y tiene 33 volúmenes tankoubon a partir de noviembre de 2022. Está serializado en Weekly Shonen Jump y publicado bajo el sello Jump Comics. La franquicia Black Clover también incluye un spin-off, una novela ligera y videojuegos.

