Black Clover 281: Spoilers, fecha de estreno y dónde leer el manga

Black Clover es posiblemente una de las franquicias más populares y exitosas de toda la industria del manga y anime. Sin embargo, la serie shonen se convirtió en tendencia de redes sociales esta semana, después de que se revelara que el programa “terminará” el 30 de marzo.

Ahora todos los ojos están de vuelta en el manga, pero ¿qué fecha y hora está programada para el lanzamiento en línea del capítulo 281 de Black Clover? La Verdad Noticias te comparte todos los detalles, junto con más spoilers filtrados en Internet.

Black Clover 281: Fecha de estreno

El estreno del capítulo 281 del manga se programó para el el próximo domingo 7 de febrero; esto de acuerdo con el calendario de lanzamiento oficial proporcionado en la sección Shonen Jump de Viz Media. Siempre puedes leer Black Clover en MANGA Plus.

Foto: Shueisha "Liebe y Asta"

Spoilers del capítulo 281

¡Advertencia de spoilers! No sigas leyendo si no quieres conocer los spoilers de Black Clover 281. El manga está en un arco de guerra al estilo My Hero Academia, pero los personajes tienen que lidiar con sus propios combates para salvar a William y Yami. Bueno, aquí vamos con los spoilers filtrados en redes sociales:

El capítulo comienza con algo de la tradición de los demonios, explicando cómo se crean debido a una mezcla de odio humano y el inframundo. Dos jóvenes carismáticos y poderosos existieron hace mucho tiempo y se convirtieron en los primeros demonios, terminando con su sellado.

Zenon se burla de Yuno diciendo que los Grynberryalls estaban protegiendo a los dos demonios, pero que ahora son vulnerables. Damnatio analiza el poder del demonio, pero se da cuenta de que son demasiado poderosos para ser derrotados en este momento.

Los spoiler luego señalan que Kaiser ataca a uno de los Demonios usando Vortex Magic pero parece ineficaz. Julius entra en escena para ayudar a Damnatio después de usar su magia del tiempo para envejecer 10 años.

También hay varios paneles sin traducir que muestran a Kaiser entrando en pánico mientras el Demonio se dirige hacia el castillo, Kirsh luchando contra el otro diablo y Asta regresando con un pequeño Liebe en su hombro. Todo lo anterior, según “Tom Llewellyn” en Twitter. Recuerda que estos spoilers de Black Clover pueden no ser cien por ciento precisos.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. Síguenos en Google News y mantente informado. Mata ne!