Berserk terminará con el capítulo 364 según informan fuentes del manga

A principios de este año, el mundo del anime y el manga perdió uno de sus mangakas más prolíficos en Kentaro Miura, y muchos fanáticos lamentaron la pérdida del artista y se preguntaron si la serie de Berserk continuará después de la muerte del creador.

Con Young Animal, la publicación responsable de imprimir la historia de Guts and the Band of the Hawk, afirmando que el futuro de la serie aún está en el aire, comienzan a circular rumores de que el próximo capítulo que aterrizará más adelante en este mes será el último.

El usuario de Twitter Manga Mogura RE compartió una vista previa del próximo capítulo que insinúa la idea de que el manga llegará a su fin con el capítulo 364. Sin embargo, parece más probable que sea la última entrega dibujada por Kentaro Miura antes de su muerte.

¿Cuándo sale Berserk 364?

Young Animal Comics anunció que el capítulo 364 del manga de Guts and the Band of the Hawk se estrenará el 10 de septiembre de 2021. De esta forma, se estrenará nuevo capítulo de manga con mensaje al creador Kentarou Miura.

En el capítulo anterior, vimos a Guts y sus amigos continuar disfrutando de un descanso y relajación muy necesarios en Elfheim, el lugar mágico que hizo lo imposible para traer a Casca de su estado de locura en toda regla en el que había estado atrapado durante décadas del curso de la historia.

Con el espadachín negro tomándose un segundo para apreciar la breve paz, se le acerca en las páginas finales el misterioso Moonlight Boy, que se teoriza como el hijo perdido de Guts y Casca que ha vagado por la Tierra durante algún tiempo desde Griffith hizo su regreso del más allá para poner en práctica sus planes de conquistar el mundo.

El futuro del manga sin Kentaro Miura

Kentaro Miura falleció a sus 54 años el pasado 6 de mayo de 2021

El futuro del manga creado por Miura es desconocido. Sin mebargo, con la serie en las páginas de Young Animal desde la década de 1980 y recibiendo una serie de adaptaciones de anime a lo largo de los años, definitivamente se ha ganado su lugar como una de las franquicias favoritas de los fanáticos en el medio del anime.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que la editorial de Berserk revela un futuro indeciso para el manga y muchos teorizan que los asistentes de Miura podrían hacerse cargo del trabajo de su mentor para darles a los lectores un final en la batalla entre Guts y Griffith.

