Berserk obtiene un anuncio de página completa en el New York Times

Manga de Kentaro Miura obtiene un anuncio de página completa en New York Times

Tras el trágico fallecimiento de Kentaro Miura, los fanáticos se han quedado preguntándose si el manga de Berserk continuará o no con los asistentes del mangaka. El editor de la serie, Young Animal, ha sido reservado sobre el futuro del manga que nos presentó a Guts y Griffith. Y ahora, un anuncio de página completa ha llegado a varias publicaciones, incluido el New York Times.

El anuncio, que promueve lo que podría ser el volumen final lanzado para la serie oscura, les brinda a los fanáticos una nueva obra de arte para babear del artista tremendamente talentoso que falleció demasiado pronto. Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que se estrenó un último capítulo de manga con mensaje al creador Kentarou Miura.

¿Quién termina Berserk?

Foto: Kentaro Miura - Young Animal

El manga termina en el capítulo 364. En el capítulo final, vimos a Guts y Casca pasar tiempo con el misterioso Moonlight Boy. ¿Quién es Moonlight Boy? Este personaje se revela como potencialmente parte de Griffith, el personaje que estaba más que dispuesto a sacrificar a sus amigos para obtener poder sobrenatural.

El panel final del capítulo reciente hace un buen trabajo al darle a los fanáticos una despedida final de la franquicia, en caso de que no continúe bajo los estilos artísticos de los asistentes de Miura, aunque hay muchos fanáticos a los que no les importaría que la franquicia le diera a Guts y su Friends un final oficial con la serie desde la década de 1980.

Manga de Kentaro Miura en New York Times

La cuenta oficial de Twitter de Berserk compartió los tres anuncios impresos que están disponibles en el New York Times, el Asahi Shimbun y Le Monde, promocionando la llegada del volumen 41 del manga que podría ser la última vez que los fanáticos pueden ver el aventuras de Guts y los restos de Band of the Hawk de los editores de manga Young Animal.

Si bien el futuro del manga es una incógnita, también lo son las adaptaciones de anime para la querida franquicia. Con la entrada anterior en la pantalla chica llegando con dos temporadas en 2016, muchos fanáticos sintieron que la serie no podía estar a la altura de la alta calidad del arte establecido por Kentaro Miura.

Si bien nada está escrito en piedra, el productor Adi Shankar ha expresado interés en el pasado por adaptar la serie Berserk, con el currículum del productor lleno de proyectos como Castlevania y la próxima serie animada Devil May Cry y Far Cry.

