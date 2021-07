Belle de Mamoru Hosoda se estrenará mundialmente en Cannes 2021

El sitio web oficial del Festival de Cine de Cannes anunció el domingo que la nueva película de anime “Belle” (Ryū to Sobakasu no Hime, literalmente "El dragón y la princesa pecosa") de Mamoru Hosoda y Studio Chizu se proyectará en la sección de estreno de Cannes 2021.

Esta es la primera Selección Oficial en el festival de Hosoda. La anterior película Mirai del director, se proyectó en la Directors' Fortnight, una sección independiente que se realizó en paralelo al festival, en 2018.

El festival también proyectará la película animada The Summit of the Gods (Kamigami no Itadaki) de Jiro Taniguchi parte de la Sección Oficial. Belle de Mamoru Hosoda se estrenará el 15 de julio en Cannes 2021. La Verdad Noticias te comparte más actualizaciones a continuación.

¿Cuándo se estrena Belle de Mamoru Hosoda?

Belle debutará en Cannes 2021 (Foto: Studio Chizu)

La película se estrenará en Japón el 16 de julio. GKIDS obtuvo la licencia de la película para América del Norte y lanzará la película en inglés y en japonés con subtítulos en inglés este invierno. La película tendrá proyecciones IMAX en 38 salas de todo Japón. Esto convierte a Belle en la primera de las películas del director Mamoru Hosoda en tener proyecciones IMAX.

Sobre la película de anime Belle

Hosoda (Summer Wars, Wolf Children, The Boy And The Beast, Mirai) está dirigiendo y escribiendo el guión de la película, y también se le atribuye el trabajo original. La película marca el décimo aniversario de Studio Chizu.

Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront, Dragon Pilot: Hisone y Masotan, The Naked Director) es el director musical y compositor de la película. Eric Wong, un arquitecto y diseñador con sede en Londres, creó la obra de arte conceptual para el mundo en línea de la película.

Jin Kim (Frozen, Tangled, Big Hero 6, Moana) diseñó el avatar virtual de la protagonista. Finalmente, te compartimos que la cantautora Kaho Nakamura interpretará al protagonista Suzu / Belle. ¿Estás emocionado de ver Belle de Mamoru Hosoda?

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!