Belle de Mamoru Hosoda lanza video musical del tema “Kokoro no Soba ni”

TOHO comenzó a transmitir un video musical para la película Belle de Mamoru Hosoda y el MV mostró un vistazo a una de sus escenas más emotivas. El nuevo largometraje de Studio Chizu también conocido como Ryuu to Sobakasu no Hime "El dragón y la princesa pecosa", se encuentra generando mucha atención en cines japoneses.

El nuevo video compartió la canción principal de la película de anime y esta se titula "Kokoro no Soba ni" (Lend Me Your Voice). El cantautor Kaho Nakamura, quien da voz al personaje principal Belle en la película, interpretó la canción.

La Verdad Noticias informó anteriormente, que Belle estrenó un nuevo video musical con Millennium Parade y también se escuchó a Nakamura interpretando el sencillo “U”. La canción está inspirada en el mundo virtual de la película llamado “U” y recordó a otra obra de Hosoda titulada Summer Wars.

Video musical de Kokoro no Soba ni de Belle

Belle se estrenó en Japón el 16 de julio de 2021 y se ubicó en el número 1 en la taquilla japonesa. La película vendió más de 600.000 entradas por más de 891.663.200 yenes (unos 8,14 millones de dólares estadounidenses) en sus primeros tres días.

Vendió más de 459.000 entradas por 679.995.700 yenes (unos 6,20 millones de dólares) solo el sábado y el domingo. Su estreno fue más grande que el de la película con mayores ganancias de Hosoda, Bakemono no Ko (The Boy and the Beast), que finalmente terminó su carrera con 5.850 millones de yenes (unos 53 millones de dólares) en el año 2015.

La película tiene proyecciones IMAX en 38 salas de todo Japón. Esto convierte a Belle en la primera de las películas de Hosoda en tener proyecciones IMAX. El Festival de Cine de Cannes de Francia proyectó por primera vez la película en la sección de Estrenos de Cannes del festival el pasado 15 de julio.

Hosoda dirigió y escribió el guión de la película, y también se le atribuye el trabajo original. Belle marca el décimo aniversario del estudio de animación Studio Chizu. Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront) es el director musical y compositor de la película.

Eric Wong, un arquitecto y diseñador con sede en Londres, creó la obra de arte conceptual para el mundo en línea de la película de U. Jin Kim (Frozen, Tangled, Big Hero 6, Moana) diseñó la protagonista principal, Belle.

¿Cuándo sale Belle de Mamoru Hosoda?

Foto: Studio Chizu - Belle de Mamoru Hosoda

Se reveló que Belle de Mamoru Hosoda llegará a Occidente este invierno, pero aún no tiene una fecha de estreno confirmada. Durante los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 se podrá disfrutar el filme de Hosoda y también otros largometrajes de anime como Gundam Hathaway.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!