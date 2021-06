Belle de Mamoru Hosoda lanza su primer tráiler internacional

Studio Chizu ha estrenado el primer tráiler internacional para la nueva película de Mamoru Hosoda, Belle. Hosoda se ha hecho un nombre importante entre los fanáticos del anime por proyectos cinematográficos futuros como Summer Wars, The Boy and the Beast y el más reciente Mirai.

Ahora, el destacado director regresa para un nuevo proyecto de largometraje que parece combinar su trabajo en sus primeras películas. Studio Chizu celebró su décimo aniversario y esta nueva película será un trabajo de colaboración entre Hosoda junto a varios creadores de animación.

Entre los colaboradores están el estudio nominado al Premio de la Academia Cartoon Saloon (Wolfwalkers, Song of the Sea) y el legendario animador de Disney (Frozen) Jin Kim. La Verdad Noticias te comparte el tráiler internacional subtitulado a continuación.

¿Cuándo se estrena Belle de Mamoru Hosoda?

Esta nueva película, hará su debut oficial en Japón a finales de este verano el 16 de julio, pero aún no ha confirmado ningún plan de lanzamiento internacional al momento de escribir este artículo. Para conocer un poco, debes ver el primer tráiler internacional y la última incorporación al elenco, Kaho Nakamura, como la voz de la protagonista.

Ryo Narita como Shinobu Hisatake

Shota Sometani como Shinjiro Chikami

Tina Tamashiro como Ruka Watanabe

Rira Ikuta como Hiroka Betsuyaku

Toshiyuki Morikawa como Justian

Kenjiro Tsuda como Jelinek

Mami Koyama como Swan

Mamoru Miyano como Muitaro Hitokawa y Tokoraemaru

Al director Mamoru Hosoda se le atribuye la historia original y se desempeña como guionista y jefe de esta nueva película. Muchos fanáticos sienten nostalgia en la nueva animación, ya que la trama y animación recuerdan a Summer Wars junto con Wolf Children.

¿De qué trata la nueva película de Mamoru Hosoda?

Póster oficial de la película (Foto: Studio Chizu)

Studio Chizu describe oficialmente a la película Belle como tal: "Nuestra protagonista, Suzu, es una chica de secundaria de 17 años que vive en el campo de la prefectura de Kochi con su padre, después de perder a su madre a una edad temprana”.

“A Suzu le encantaba cantar con su madre más que cualquier otra cosa, pero después de perderla ya no podía cantar. No pasó mucho tiempo antes de que ella y su padre se distanciaran cada vez más, y Suzu cerró su corazón al resto de los mundo", la sinopsis continúa:

“Cuando Suzu sintió que escribir música era el único propósito que le quedaba en la vida, luego descubre el enorme espacio en línea conocido como 'U', donde asume su personalidad, Belle. Otro yo. Otra realidad. Ya no estamos limitados a un solo mundo”. El popular estudio de animación Studio Chizu agregó:

“Suzu se da cuenta rápidamente de que cuando está dentro de 'U' como su avatar, puede cantar con bastante naturalidad. A medida que continúa mostrando su propia música en el mundo virtual, rápidamente se convierte en la estrella en ascenso de 'U'. No obstante, esa sorpresa es de corta duración. De repente, una misteriosa criatura con forma de dragón aparece ante ella".

¿Qué opinas de este nuevo tráiler de Belle? ¿Estás emocionado por la próxima película de Mamoru Hosoda? Puedes encontrar las películas de Hosoda en el catálogo de YouTube (par comprar o alquilar) y de forma no oficial en páginas para ver anime como AnimeFLV.

