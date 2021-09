Belle de Mamoru Hosoda destrona otra película del director en taquilla

La nueva película Belle de Mamoru Hosoda (Ryuu to Sobakasu no Hime, literalmente "El dragón y la princesa pecosa") y Studio Chizu, ha ganado un total acumulado de 5,87 mil millones de yenes (unos 53,4 millones de dólares estadounidenses).

El nuevo filme de anime también ha vendido 4,23 millones de entradas el pasado viernes, 57 días después de su inauguración en Japón. De esta forma, Belle ahora ha superado a Bakemono no Ko (The Boy and the Beast o “El niño y la bestia”) que ganó 5.850 millones de yenes, para convertirse en la película más taquillera de Hosoda.

La película marca el décimo aniversario del estudio de animación, Studio Chizu. Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront, Dragon Pilot: Hisone y Masotan, The Naked Director) es el director musical y compositor de la película.

¿Cuándo se estrena Belle de Mamoru Hosoda?

Ryuu to Sobakasu no Hime se estrenó en Japón el 16 de julio de 2021 y encabezó la taquilla durante tres fines de semana consecutivos. La película tiene proyecciones IMAX en 38 salas de todo Japón. Esto convirtió a Belle en la primera de las películas de Hosoda en tener proyecciones IMAX.

Se revela que Belle de Mamoru Hosoda llegará a Occidente este invierno. GKIDS obtuvo la licencia de la película para América del Norte y la lanzará en inglés y japonés con subtítulos en inglés. Hosoda dirigió y escribió el guión de la película, y también se le atribuye el trabajo original.

Películas dirigidas por Mamoru Hosoda

Foto: Películas de Mamoru Hosoda en Studio Chizu

Digimon: The Movie (2000, with Shigeyasu Yamauchi)

One Piece: Baron Omatsuri and the Secret Island (2005)

The Girl Who Leapt Through Time (2006)

Summer Wars (2009)

Wolf Children Ame and Yuki (2012)

The Boy and the Beast (2015)

Mirai of the Future (2018)

Belle (2021)

Mamoru Hosoda es conocido por varias películas de anime populares, como The Girl Who Leapt Through Time, Summer Wars y Wolf Children Ame and Yuki. Hosoda trabajó originalmente para Toei Animation, fue a Madhouse en 2005 y lo dejó después de 2011 para crear su propio estudio de animación.

El director japonés obtuvo su primera nominación al Oscar por su película, Mirai of the Future, que es la primera película de anime que no es de Studio Ghibli en ser Mejor Película de Animación en los Oscar de 2019. Anteriormente, Hosoda compartió que no es fanático de las protagonistas creadas por Hayao Miyazaki.

