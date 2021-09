¿Bardock regresará al manga de Dragon Ball Super?

Gracias a Goku y Vegeta, el capítulo 76 de Dragon Ball Super tiene muchos conflictos que resolver, y Granola está en el centro de todo como se esperaba. Pero al final de este capítulo del manga, es seguro decir que el enfoque cambia del francotirador a otro Saiyan de hace mucho tiempo.

Todo se puso en marcha cuando DBS sorprendió a los fanáticos con su actualización de septiembre de 2021. Durante este capítulo, los fanáticos vieron como Granola y Vegeta continuaron su pelea épica, y la pareja mostró su desdén con creces. Pero al final, Granola recibe un golpe en la cabeza con una impactante revelación de Saiyajins.

Resulta que no todos los Saiyajin que lucharon contra los Cerealianos fueron malvados. Monaito le dice a su pupilo que un Saiyajin trató de salvar a Granola y a su madre. Y resulta que este héroe no era otro que Bardock, el padre de Goku. El momento de puede leer en el sitio oficial de MANGA Plus y dice lo siguiente:

"’Hubo un Saiyajin que no se ganó tu venganza. Hace cuarenta años, el que realmente nos salvó fue un Saiyajin llamado Bardock’, compartió Moniato”

¿Bardock salvó a Granola?

Monaito recuerda la ayuda de Bardock

Parece que Bardock jugó una mano directa para mantener vivo a Granola, pero los fanáticos no están seguros de qué le sucedió a su madre. Ahora, todos esperan que Bardock regrese a la serie a lo grande gracias a la confesión de Monaito.

Y si tenemos suerte, tal vez Goku aprenda sobre su padre después de todos estos años. Ya es hora de que Akira Toriyama y Toyotaro profundicen en un flashback como este. Claramente, este dato va en contra de todo lo que sabe el francotirador, pero Monito no es de los que mienten.

Anteriormente, La Verdad Noticias informó que los fans de Dragon Ball recuerdan a Bardock antes de un nuevo capítulo. El padre de Goku recibió su propia película titulada “Dragon Ball Z: Bardock - Padre de Goku” y más adelante regresó en DBS: Broly junto a su esposa Gine.

¿Dónde puedo leer el manga de Dragon Ball Super?

Existen páginas donde puedes leer el manga gratis y online. Algunas son TuMangaOnline, InManga, MANGA Plus de Shueisha, Submangas y Mangakakalot. También puedes ver la serie de anime Dragon Ball Super en Crunchyroll.

Conoce los últimos detalles del mundo del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!