Bandai Namco prepara un battle royale de My Hero Academia

Bandai Namco prepara un battle royale de Boku no Hero Academia

Como si el mercado de los juegos Battle Royale no estuviera lo suficientemente lleno, pronto tendrás otra opción en forma de My Hero Academia: Ultra Rumble. Basado en el popular manga y anime, Bandai Namco se burló del título en un artículo de Weekly Shōnen Jump descubierto por Gematsu.

Anteriormente, en La Verdad Noticias informamos que Attack on Titan DLC llega a Call of Duty: Warzone y Vanguard. Lo siguiente es un lanzamiento para la franquicia de Kohei Horikoshi, Boku no Hero Academia.

My Hero Academia: Ultra Rumble lanzamiento

Foto: Shonen Jump

Ultra Rumble aún no tiene una fecha de lanzamiento, pero llegará a Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One y PC a través de Steam. En comparación con Battle Royales como Call of Duty: Warzone y PUBG, parece que Ultra Rumble será un asunto más íntimo con soporte para hasta 24 jugadores en una sola partida.

Bandai Namco planea realizar una versión beta cerrada del juego en el futuro. Es difícil juzgar la calidad potencial de Ultra Rumble en base a algunos escaneos de revistas, pero como señala Eurogamer, el pasado Boku no Hero Academia no ha sido excelente a pesar de la popularidad del material de origen de 2018.

Los fanáticos esperan que Ultra Rumble rompa esa tendencia. Antes del lanzamiento, Boku no Hero Academia: Ultra Rumble tendrá una prueba beta cerrada para que unos pocos seleccionados prueben el juego y algo de lo que tiene para ofrecer. Todos los detalles sobre la beta cerrada y cómo registrarse estarán disponibles en el sitio web oficial del juego.

¿Cuántas temporadas tiene Boku no Hero?

El anime de Boku no Hero Academia tiene un total de 5 temporadas. Puedes ver el anime de My Hero Academia en Funimation y Crunchyroll. Mientras que el manga está en publicación digital desde la aplicación MANGA Plus.

