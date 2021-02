Ban de Nanatsu no Taizai pide ser tu NOVIO en este cosplay ¡OMG!

Con la cuarta temporada (temporada 5 en Netflix) de Nanatsu no Taizai: Fundo no Shinpan actualmente en emisión para Japón, no es de extrañar que los homenajes de cosplay para tus personajes favoritos aumenten en redes sociales. Este fue el caso con el famoso italiano Leon Chiro y su seductora versión de Ban, el Pecado de la Codicia.

¡Así es! Leon Chiro lo hizo de nuevo con su elaborado cosplay de Ban, para celebrar un San Valentín 2021 lleno de amor. Además, el artista recordó que el Fox Sin celebra su cumpleaños un 14 de febrero y no hay mejor oportunidad de caracterizarse que en este día especial.

El cosplay de Nanatsu no Taizai luce a un sexy Ban con su uniforme (mandil) del Bar “Sombrero de Jabalí” que usa mientras prepara sus deliciosos platillos. Al tratarse de un homenaje de San Valentín, Leon Chiro presumió un plato de fresas en contraste con su musculosa figura. La Verdad Noticias te comparte el cosplay abajo:

“‘Deseo que ames, que te amen y compartas tu vida con toda tu alegría y entusiasmo’, escribió el cosplayer”

Más de Ban en Nanatsu no Taizai

The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement continúa la historia centrada en la nueva Guerra Santa y el rescate de Meliodas. Muchos fanáticos recordarán que Ban es un ser inmortal, y por lo tanto, es el único Sin capaz de sobrevivir en el Purgatorio.

El primer capítulo de la quinta temporada, muestra al Fox Sin en el Purgatorio con un aspecto similar al de su encarcelamiento en la temporada 1. El cabello le creció hasta los pies y también se dejó una larga barba. Ban está decidido a salvar a Meliodas y no dudará en darlo todo durante su rescate.

Ban en la quinta temporada de Nanatsu no Taizai

Nanatsu no Taizai pudo haber terminado su manga principal en 2020, pero el creador Nakaba Suzuki confirmó una secuela titulada Mokushiroku no Yonkishi (The Four Knights of Apocalypse) junto con una nueva película que seguirá los acontecimientos después del final de Seven Deadly Sins.

