¿Bakugou muere en el manga? Spoilers del capitulo 362 de My Hero Academia

Te advertimos que habrán spoilers, pero te tenemos un adelanto de lo que pasará en el capítulo 362 del manga de My Hero Academia, así no tendrás que esperar hasta el próximo 8 de agosto. Quédate y descubre qué pasará con Katsuko Bakugou que está en ¡peligro de muerte!

Como se ha visto en capítulos anteriores, Bakugou obtuvo durante está batalla una nueva habilidad con la que creaba increíbles explosiones en todo su cuerpo. Esto pasó cuando el enemigo le cortó un brazo, pero en ese momento comenzó a combustionar sus gotas de sudor.

Sin embargo, ¿su cuerpo podrá resistir a este poder que todavía no domina en un cien por ciento? Todo parece iniciar que a pesar que su nueva habilidad parece muy poderosa y sería una ventaja, también muestra altas posibilidades de que podría convertirse en arma de doble filo que podría ponerle fin a su vida.

Spoilers del capitulo 362 del manga de My Hero Academia

Página filtrada del capítulo 362, Fuente: @Goatpepito (Twitter).

Esto es lo que los spoilers están mostrando: después de su nueva habilidad, Bakugou no la está librando del todo.

Todo apunta a que el querido Bakugou está cerca del final, pues el fragmento del manga que se ha filtrado lo mostró sumamente golpeado y casi sin vida. Esta página está circulando en Twitter, pero no tiene ningún tipo de texto por lo que no se pueden revelar más pistas.

Lo que se piensa, es que el corazón de Bakugou no resistirá más lo que lo llevaría a una inevitable muerte. ¿Qué piensas que pasará a partir de lo que se ve en la hoja filtrada? ¿Habrá alguna esperanza? Aún no se ha visto dónde está Deku. Recuerda que te contaremos nuevas actualizaciones de My Hero Academia en La Verdad Noticias.

¿Bakugo muere en el manga 266?

Escena del personaje que muere en el capítulo 266.

El mangaka Kōhei Horikoshi si dio muerte a un querido personaje del famoso manga My Hero Academia en el capítulo 266 pero se trató de un famoso villano. Era Twice de la Liga de los Villanos, esto fue devastador para muchos fans del manga. Esperamos que no se repita con Bakugou.

