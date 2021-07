Baki: Son of Ogre lanza nuevo opening y emociona a los fanáticos

Baki: Son of Ogre es la próxima entrega de la serie de lucha que promete ser una de las temporadas más locas hasta la fecha. Aunque aún no se ha revelado la fecha de lanzamiento de la serie de anime creada por TMS Entertainment, el estudio de animación ha revelado el opening de las próximas aventuras del hijo de Yujiro Hanma.

En la temporada anterior, Baki juró finalmente luchar contra su padre, el Ogro, que se ha aferrado al título del hombre más fuerte del mundo durante bastante tiempo contra innumerables combatientes.

TMS Entertainment lanzó un desglose oficial de las mentes creativas detrás de la nueva introducción u opening para la próxima temporada. La Verdad Noticias te recuerda, que Netflix es la plataforma que estrenará la temporada 4 de Baki Son of Ogre.

Opening de Baki: Son of Ogre

El estudio de animación TMS Entertainment describe el opening de la temporada 4 como tal: ".... la sección de guitarra eléctrica y trompeta al poema, sigue la cosmovisión de la animación de ‘Baki Hanma’”.

“GRANRODEO ha cantado el tema de apertura en la animación "Baki"... También aparecieron los super-héroes acorazados del “Pentágono Negro” cuyas espadas están encarceladas para luchar contra Biscuit Oliva. Por favor disfruten del video que predice una feroz batalla con Oliver”.

¿De qué trata la temporada 4 de Baki?

Foto: Netflix - Baki Son Of Ogre

La próxima temporada de la franquicia de lucha contará con Baki Hanma enfrentándose a algunos oponentes extraños, uno de los cuales es una mantis religiosa gigante y el otro no es otro que el ex campeón de boxeo Mike Tyson.

Además de esto, la temporada 4 de Baki también presentará a un hombre de las cavernas, hilarantemente llamado Pickle, que ofrecerá un desafío prehistórico a varios de los luchadores que se han introducido en la franquicia creada por Keisuke Itagaki.

No hace falta decir que Baki siempre ha sido una serie loca y divertida, pero la próxima temporada está llevando las cosas a un nuevo nivel. Irónicamente, la familia Itagaki no solo es conocida por Baki The Grappler, sino que la descendencia de Keisuke, Paru Itagaki, también fue responsable de la creación de Beastars.

Como Baki: Son of Ogre, el manga de Beastars también ha sido una de las mayores franquicias de anime en el servicio de transmisión de Netflix. Si bien dudamos que alguna vez haya un cruce oficial entre estos dos mundos, está claro que la creación del manga corre en la familia.

