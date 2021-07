BTS revela sus películas favoritas de Studio Ghibli

Jin, RM, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook son los cantantes que forman BTS. También conocidos como Bangtan Sonyeondan en Corea del Sur, son una exitosa boyband de K-Pop que cuenta con todo el apoyo de su fandom ARMY.

Y ahora, se reveló que el septeto de K-Pop son grandes seguidores del anime y animación en general. Aquí es donde se destaca al famoso Studio Ghibli, hogar de la película ganadora al Oscar, El Viaje de Chihiro por el director Hayao Miyazaki.

Los chicos de BTS tienen películas de anime favoritas y gracias a sus transmisiones en vivo como V-Live, es ARMY pudo conocer la lista de recomendaciones. A continuación, La Verdad Noticias te comparte los títulos de Ghibli que más disfruta BTS.

BTS y sus películas favoritas de Ghibli

Jin y V de BTS comentaron que tienen dos largometrajes favoritos. Estos son la Princesa Mononoke y El Increíble Castillo Vagabundo. Ambos filmes fueron dirigidos por el legendario Hayao Miyazaki y están llenos de acción y fantasía.

La Princesa Mononoke se estrenó en 1997 y es considerada un clásico del anime. “La historia se centra en la lucha entre seres fantásticos guardianes de un bosque y los seres humanos, que solo buscan la explotación de recursos de las áreas naturales”, informa El Manana.

Kim Taehyung o V de BTS, comentó a El Increíble Castillo Vagabundo como un filme que debes ver sí o sí. Esta película se estrenó en 2004 y está basada de una novela escrita por Diana Wynne Jones.

“La historia se desarrolla en una región ficticia inspirada en la Europa de principios del siglo XX, tiempo en el que hay una guerra entre los reinos… En medio de ese conflicto, Sophie, una joven que tiene una maldición que la hace convertirse en una anciana decide pedir ayuda al mago Howl, que vive en un castillo ambulante”, describe Ghibli.

¿Cuántas películas ha hecho Studio Ghibli?

Foto: Películas de Ghibli

El famoso Studio Ghibli ha producido un total de 30 películas de anime y actualmente se encuentra trabajando en su vigésima tercera película titulada “How Do You Live”. Esta última aún no tiene fecha de estreno, pero será dirigida por Hayao Miyazaki. Puedes encontrar los largometrajes de Ghibli en Netflix.

