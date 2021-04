BELLE de Mamoru Hosoda inicia casting global de voces

El sitio web oficial de Mamoru Hosoda y su nueva película de anime 2021 Ryū to Sobakasu no Hime, mejor conocido como BELLE (El dragón y la princesa pecosa) de Studio Chizu, anunció el viernes que el personal de la película está realizando una convocatoria de casting abierta global para cantar extras en una escena en particular.

La película de anime reveló a Taisei Iwasaki (Blood Blockade Battlefront, Dragon Pilot: Hisone y Masotan, The Naked Director) como el director musical y compositor del largometraje. Los extras participarán en una escena fundamental en la que personas de todo el mundo cantan junto a la protagonista del anime.

La Verdad Noticias te comparte que el sitio web tiene una página específica donde los solicitantes pueden enviar sus grabaciones vocales de la melodía (la letra es simplemente un vocablo "lalala"), y también pueden escuchar muestras de grabaciones vocales de tono bajo y alto para que coincida con su voz. Esta es la primera convocatoria de casting de una obra de Mamoru Hosoda.

Fecha de estreno BELLE en cines

La película BELLE se estrenará en julio de 2021 (Japón). El director es famoso por sus películas “La chica que saltó a través del tiempo”, “El niño y la bestia” y “Mirai”. Hosoda dirigirá y escribirá el guión original de Ryū to Sobakasu no Hime como parte del décimo aniversario de Studio Chizu.

Eric Wong, un arquitecto y diseñador con sede en Londres, creó la obra de arte conceptual para el mundo en línea de la película. Según el estudio de animación, "Hosoda encontró personalmente y le encargó a Eric que creara este espacio de Internet universal e internacional tanto de un arquitecto y con perspectiva de diseño".

Jin Kim (Frozen, Tangled, Big Hero 6, Moana) diseñó a la protagonista principal, BELLE. "Mamoru Hosoda y Jin se han respetado durante mucho tiempo el trabajo del otro, pero se conocieron por primera vez cuando Mirai fue nominada a un Oscar en Los Ángeles”, comentó Studio Chizu.

“Allí, prometieron algún día trabajar juntos en algo creativo y finalmente lograron ese objetivo con Belle"

¿De qué trata la nueva película?

Boceto de Jin Kim, conocido por su trabajo en Frozen

Suzu, es una estudiante de secundaria de 17 años, que vive en el campo de la prefectura de Kochi con su padre, después de perder a su madre a una edad temprana. Le encanta cantar con su madre más que cualquier otra cosa, pero como resultado de la muerte de su madre ya no podía cantar.

No pasó mucho tiempo antes de que ella y su padre se distanciaran cada vez más el uno del otro, y Suzu cerró su corazón al resto del mundo. Cuando Suzu sintió que escribir música era el único propósito que le quedaba en la vida, descubre el enorme espacio en línea conocido como "U", donde asume su personalidad, BELLE.

Suzu rápidamente se da cuenta de que cuando está dentro de "U" como su avatar, puede cantar con bastante naturalidad. A medida que continúa mostrando su propia música en el mundo virtual, rápidamente se convierte en la estrella en ascenso de "U".

“No obstante, esa sorpresa es de corta duración. De repente, una misteriosa criatura con forma de dragón aparece ante ella…”

Studio Chizu anunció previamente que la película retrataría un "mundo en línea en constante evolución" que tiene lugar en un mundo en línea llamado "U", que tiene 5 mil millones de usuarios registrados.

El estudio de animación mencionó las películas pasadas de Hosoda donde las palabras virtuales juegan un papel clave, como Digimon Adventure: Children's War Game y Summer Wars, pero basados en las "ideas recientes" del director.

Finalmente, Studio Chizu mencionó específicamente temas como "la mayoría de edad, los lazos familiares, el amor entre padres e hijos, la amistad que trasciende las especies, los vínculos entre nuestras vidas" para la película de anime BELLE.

