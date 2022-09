BASTARD de Netflix ya tiene fecha de estreno para la Parte 2

La serie de anime BASTARD lanzará su Parte 2 en Netflix el 15 de septiembre. Mientras tanto, se ha lanzado un tráiler que muestra las futuras batallas de Dark Schneider y compañía contra la villana Abigail.

La Verdad Noticias te recuerda que los primeros 13 episodios se estrenaron en Netflix el 30 de junio. La segunda parte del anime tendrá 11 episodios. Netflix describe la Parte 2 como: “A medida que Abgail se acerca al despertar del antiguo Dios de la Destrucción, Dark Schneider y sus aliados deben enfrentar una creciente amenaza de las fuerzas oscuras”.

La animación japonesa de Netflix BASTARD se basa en el manga de fantasía oscura publicado por Shueisha por Kazushi Hagiwara, que comenzó en 1988 y se serializó por primera vez en Weekly Shonen Jump.

Se serializó por última vez en Ultra Jump antes de entrar en pausa, con 27 volúmenes tankoubon publicados a partir de 2012. El manga recibió previamente una adaptación OVA de 1992 a 1993.

La serie de anime de 2022 está dirigida por Takaharu Ozaki (Wave!! Let's Go Surfing!!) con Yousuke Kuroda (My Hero Academia) como compositor de la serie, Sayaka Ono (Cross Ange Rondo of Angel and Dragon) como diseñador de personajes, Raita Sunaga (Co-diseñador de monstruos de Hortensia Saga) como diseñador de criaturas.

Kazuhiro Inoue de Kusanagi (Higurashi no Naku Koro ni — Sotsu) como director de arte, Aiko Shinohara (Hortensia Saga) como diseñador de color, Junpei Takatsu (Child of Kamiari Month) como director de fotografía, y Yasuharu Takanashi (Talentless Nana) como compositor musical. LIDEN FILMS es el estudio de producción de animación.

Visual del anime BASTARD de Netflix

Mientras tanto, el elenco incluye a Kishou Taniyama como Dark Schneider, Tomori Kusunoki como Tia Noto Yoko, Hiroki Yasumoto como Gara, Youko Hikasa como Arshes Nei, Kanae Itou como Lushe Renren.

Tomokazu Sugita como Dark Priest Abigail, Kensho Ono como Kall-Su, Nao Touyama como la princesa Sheila, Yoshitsugu Matsuoka como Lars, Ari Ozawa como Sean Ari, Shizuka Itou como Kai Harn y Takehito Koyasu como Diamon. El anime BASTARD estrenará nuevos episodios este mes y podrás verlo exclusivamente en Netflix.

