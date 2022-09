Aya Hirano “voz de Haruhi Suzumiya” abandona su carrera como seiyuu

Según informó Kudasai, la actriz de voz y cantante Aya Hirano, famosa por ser la seiyuu de Haruhi Suzumiya en el anime Suzumiya Haruhi no Yuuutsu (The Melancholy of Haruhi Suzumiya), dio a conocer que su contrato con la agencia Grick había finalizado.

¡Así es! Después de más de 10 años, Aya iniciaría su carrera independiente en septiembre de 2022. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el mensaje que comentó la famosa seiyuu a sus fanáticos:

“Sólo puedo dar las gracias a mi agencia por su apoyo, por animarme a empezar a trabajar en el teatro y a estudiar en el extranjero, por respetar el camino que quería tomar, pero también por abrirme nuevas posibilidades laborales, y por todo el personal con el que he trabajado en los últimos diez años”.

Aya Hirano abandona su carrera como seiyuu

Muchos fanáticos pensaron que la voz de Haruhi Suzumiya continuaría trabajando de forma independiente. Sin embargo, la seiyuu Aya informó desde su cuenta de Twitter que ya no continuaría su carrera como actriz de voz:

“He recibido muchos cálidos mensajes sobre mi independencia. Muchas gracias. Aunque mi título es el de ‘actriz de voz’ en todas las noticias en línea, seguiré centrándome en la actuación, principalmente en el teatro”, explicó Aya.

La ahora ex seiyuu continuó: “Para obtener más información sobre mis actividades recientes, consulte mi sitio web oficial, que está en construcción, así que espere a que llegue”. En otras noticias, la seiyuu Megumi Ogata habló sobre los problemas de género de la industria.

Para los que no sabían, Aya Hirano nació el 8 de octubre de 1987 en la Prefectura de Aichi en Japón. Ella comenzó a trabajar en la industria del entretenimiento desde 1998. Luego debutó como cantante en el año 2006, estando actualmente con el sello discográfico Lantis.

Aya sufrió ataques de su figura pública desde el año 2010, ya que varios de sus seguidores la criticaron por hablar abiertamente sobre sus citas y vida sexual en un programa de variedades. Asimismo, la critican por sus planes de abandonar la actuación de voz en el futuro.

El portal Kudasai agregó que “a inicios de 2011 un trabajador de Lantis filtró información asegurando que Hirano sostenía relaciones con tres miembros de su banda”. Parece que la revista japonesa Bubka compartió fotos donde se confirmó la información.

Lo anterior terminó por hundir la carrera de Aya Hirano casi por completo. Sin embargo, recientemente su carrera estaba volviendo a retomar reputación. A continuación, te compartimos algunos personajes que trabajó la ex actriz de voz en animaciones japonesas:

Haruhi Suzumiya en Suzumiya Haruhi no Yuuutsu.

Konata Izumi en Lucky Star.

Lucy Heartfilia en Fairy Tail.

Misa Amane en Death Note.

Migi en Kiseijuu: Sei no Kakuritsu.

Kyousuke Hyoubu en Zettai Karen Children: The Unlimited – Hyoubu Kyousuke.

Nobume Imai en Gintama.

Ekaterina Kurae en Seikon no Qwaser.

Layla Serizawa en Nana.

