Aya Hirano, la seiyuu de Haruhi Suzumiya, sigue sufriendo acoso en redes

Aya Hirano, la seiyu de Haruhi Suzumiya, sigue sufriendo acoso en redes

Aya Hirano es una famosa seiyuu de personajes de anime femeninos que actualmente tiene 35 años. Además, aunque ahora se dedica más al canto y la actuación, algunas personas no la perdonan por dejar su carrera como actriz de voz.

Ella comentó recientemente desde su cuenta oficial de Twitter que aún recibe amenazas hasta de muerte por parte de otakus radicales cuando decide participar en alguna producción de anime.

«La idea de tener miedo y no querer involucrarme en un mundo así aplasta mis ganas de querer participar en un proyecto de actuación de voz y hacer lo mejor que pueda con el trabajo que me han encomendado. Y seguramente dirán que “la culpa es mía por trabajar para otakus y nerds”. Me habría bastado con dejar mi trabajo en la industria del anime, pero no podía hacer la vista gorda, ¡así que pensé en publicar esto!»

¿Por qué empezaron a acosar a Aya Hirano?

Aya Hirano fue muy popular como seiyuu cuando interpretó algunos personajes famosos: Haruhi Suzumiya de Suzumiya Haruhi no Yuuutsu o Konata Izumi de Lucky Star. Sin embargo, ella comenzó a ser criticada por algunos otakus a inicios del 2010.

El motivo fue debido a que Hirano habló sobre su vida amorosa e íntima. Después, en el 2011 se filtró supuesta información de que habría tenido algo con miembros de su banda, lo que terminó con finalizar su carrera como seiyu.

A pesar de todo, ella recibió mucho apoyo de los usuarios, quienes comentan que les parece muy mal, que la amenacen, además, que esas personas no representan a la comunidad otaku.

¿Cuándo anunció Aya Hirano que dejaba su vida como seiyu?

Aya Hirano revelaría en septiembre del 2022 que renunciaba completamente a su trabajo como actriz de voz o seiyuu de personajes de anime. Ella estuvo laborando por más de 10 años con la empresa Grick.

