Autor de Oshiete Galko Chan es condenado a prisión

La rama de Okazaki del Tribunal de Distrito de Nagoya condenó al creador de manga Kenya Suzuki a un año y dos meses de prisión, pero la sentencia se suspende por tres años, teniendo en cuenta las sanciones sociales. Suzuki es el creador de Oshiete Galko Chan (Oshiete! Galko-chan).

Según información de Nikkan Sports, si el mangaka mantiene un buen comportamiento durante tres años, no cumplirá condena en prisión. La policía acusó a Suzuki de violación de la Ley de Aduanas de Japón y posesión de pornografía infantil en diciembre.

El juez afirmó que el crimen de Suzuki explota a los niños y perjudica la solidez de la sociedad. Arrestaron al creador de manga por cargos de pornografía infantil (material ilegal que consiguió ilegalmente desde Alemania).

Kenia Suzuki de Oshiete! Galko-chan no planea presentar una apelación. Admitió que había comprado libros de pornografía infantil por su propio interés personal y se disculpó por sus acciones. También expresó que le da vergüenza y sabe que tiene que rehabilitarse en la sociedad durante el período de suspensión de la pena.

La policía de la prefectura de Aichi arrestó al creador de manga de 40 años en diciembre bajo sospecha de poseer pornografía infantil importada de Alemania en violación de la Ley de Aduanas de Japón.

Kyodo informó que el residente de la ciudad de Funabashi, Chiba, supuestamente tenía seis colecciones de fotos que recibió por correo internacional en dos ocasiones distintas en septiembre y octubre de 2020.

El servicio ComicWalker de Kadokawa suspendió la serialización del manga Oshiete Galko Chan (Please tell me! Galko-chan) y sus páginas asociadas en diciembre el mismo día después de "múltiples informes de noticias sobre el creador Kenya Suzuki".

Según las autoridades, Suzuki declaró en el momento de su arresto que "quería desesperadamente adquirir fotos de desnudos de niños extranjeros que no se pueden adquirir en Japón".

Visual del anime Oshiete Galko Chan

El informe agregó que la policía confiscó 46 libros y publicaciones que presuntamente contenían pornografía infantil de la residencia de Suzuki. El creador del manga, Battan, informó en Twitter a principios de diciembre que se informó a la policía que Suzuki había desaparecido durante una semana, pero Battan luego publicó una actualización en la que revelaron que Suzuki había sido localizado.

Suzuki lanzó Oshiete! Galko-chan manga en el servicio de manga digital ComicWalker de Kadokawa en junio de 2014, pero lo publicó en Twitter antes de eso. Seven Seas Entertainment está lanzando el manga en América del Norte. El manga inspiró un anime televisivo que se estrenó en enero de 2015 y Crunchyroll transmitió el anime Oshiete Galko Chan.

