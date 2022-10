Autor de My Hero Academia celebra el Episodio 116 con nuevo arte

La sexta temporada de My Hero Academia se ha vuelto seria gracias al Arco de la Guerra de Liberación Paranormal, con los héroes y villanos yendo a toda velocidad para dar forma al futuro de Hero Society.

Con la gran batalla en el tercer episodio de la sexta temporada que gira en torno a Hawks enfrentándose al villano Twice, el creador Kohei Horikoshi ha aprovechado la oportunidad para compartir un nuevo arte del villano duplicado que fue un as en la manga para la Liga de Villanos.

Esta entrega reciente fue fácilmente la más grande hasta la fecha con Twice y tomó lugar en el Episodio 116 del anime My Hero Academia. A continuación, La Verdad Noticias te comparte el nuevo arte:

Imagen: @horikoshiko / Arte de My Hero Academia 116.

El creador Kohei Horikoshi aprovechó la oportunidad para compartir el nuevo arte de Twice, con el villano de My Hero Academia apareciendo sin su máscara a través de este boceto, que es algo que no se ve a menudo gracias en parte a la manía del antagonista cuando se trata de mantenerse como un solo ser.

En la preparación para la sexta temporada, Hawks se infiltró en el Frente de Liberación Paranormal , lo que le dio a los héroes la ventaja de conocer los entresijos de las fuerzas de Shigaraki y Re-Destro en todos los ámbitos.

Durante el tiempo del héroe número dos detrás de las líneas enemigas, Hawks pudo forjar una amistad poco probable con Twice, y el antagonista duplicado se sintió más que traicionado cuando se reveló la verdad.

Con Hawks reconociendo que Twice era quizás el miembro más fuerte de la Liga de Villanos, gracias a su habilidad para crear decenas de miles de doppelgangers, el héroe número dos no perdió tiempo en intentar matar al villano, aunque su objetivo fue acechado gracias a Dabi llegando a la escena.

Te puede interesar: My Hero Academia comparte sus geniales opening y ending de la temporada 6

My Hero Academia se despidió de Twice en este episodio, ya que Hawks logró dar el golpe mortal al antagonista duplicado. Antes de que Twice pasara de ser mortal, pudo tener un momento conmovedor con Himiko Toga, ya que los dos villanos habían formado un fuerte vínculo entre los dos a lo largo de la adaptación al anime.

Si bien Twice podría haber fallecido, Hawks tiene las manos ocupadas con Dabi, ya que el feroz antagonista ha quemado la mayoría de sus alas y está sediento de sangre. Puedes ponerte al día con el anime de My Hero Academia desde Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram