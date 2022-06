Autor de Hunter x Hunter explica sus problemas de salud antes del regreso

A principios de este año, Hunter x Hunter explotó en los titulares de todo el mundo cuando los informes confirmaron que su pausa estaba por terminar. Después de tomarse un descanso muy necesario, el creador Yoshihiro Togashi ha vuelto a trabajar en su manga icónico y todos están ansiosos por ver el lanzamiento de su regreso.

Y gracias a una nueva carta, el artista ha compartido con los fanáticos por qué exactamente sus lesiones lo obligaron a tomar una pausa tan prolongada. La actualización llegó a las redes sociales en honor a Hunter x Hunter presentando un nuevo desafío de rompecabezas en Japón.

Togashi publicó una carta a los fanáticos en su primera declaración desde que reanudó el trabajo en el manga Hunter x Hunter. Y aunque los fanáticos están encantados de tener de regreso al creador, están legítimamente preocupados por sus lesiones.

Foto: Hunter x Hunter

"No he podido sentarme en una silla para dibujar durante unos dos años, pero he logrado retomar la escritura renunciando a la forma tradicional de hacer las cosas. Todos, por favor, cuídense las caderas", escribió antes de compartir un poco de la historia sombría.

"Hasta hace dos semanas, antes de escribir esta [carta], no podía limpiarme y tenía que ducharme cada vez que [usaba el baño]. Cada movimiento toma de 3 a 5 veces más que una persona instruida. La espalda es importante".

Claramente, los asentimientos previos de Togashi a su dolor de espalda no explicaron toda la situación. En todo caso, el fandom ha estado subestimando el dolor por el que ha pasado el artista.

A pesar de todas sus pruebas, Togashi está decidido a continuar trabajando con Hunter x Hunter con la ayuda de su círculo. Y si le duele la espalda lo más mínimo, puede apostar que los fanáticos le suplicarán al artista que descanse. Anteriormente, La Verdad Noticias informó cuánto ha cambiado la revista Shonen Jump desde el hiatus de Hunter x Hunter.

