Attack on Titan recibe un asombroso cosplay del Titán Mandíbula

Attack on Titan puede estar en un descanso en este momento, pero el espectáculo no se irá por mucho más tiempo. Se espera que la serie termine la historia de Eren a finales de este año cuando la cuarta temporada haga su gran regreso.

Por supuesto, esto significa que el fandom se está preparando para el final, y uno está celebrando la serie con un cosplay especial del Titán Mandíbula. La caracterización da vida al Jaw Titan de Porco Gaillard, como los fanáticos han visto en la cuarta temporada hasta la fecha.

La Verdad Noticias te recuerda que Porco es el actual Titán Mandíbula en la serie de anime, pero los fanáticos del manga saben que esto cambiará pronto. De igual forma, el homenaje de cosplay proviene del usuario de Instagram kappy_w como puedes ver a continuación.

Cosplay del Titán Mandíbula

Foto: Instagram - kappy_w "Jaw Titan"

"Me costó mucho hacer este titán, probé tantas técnicas nuevas. Nuevamente mi pequeño cuerpo no encaja con esta gran cara aaaah! Así que no estoy convencido del resultado, pero creo que esto es lo mejor que puedo hacer por ahora" comentó el cosplayer de Shingeki no Kyojin.

Foto: Instagram - kappy_w

Al mirar este cosplay de Jaw Titan, es difícil detectar cualquier tipo de defecto. El humo de alguna manera le dio vida al gigante usando algunas pelucas, pintura facial y mucho sombreado. El homenaje viene acompañado de algunas ilusiones ópticas que cambian totalmente el rostro del cosplay.

¿Cuándo sale Attack on Titan 4 parte 2?

Se espera que el programa de Studio MAPPA, regrese con la parte 2 de la cuarta temporada a finales de este año, si no a principios del próximo 2022. El final seguirá a Eren Jaeger mientras continúa su rebelión contra el ejército, y si no puedes esperar para saber qué sucede, el manga completo de Attack on Titan está en Crunchyroll o Comixology.

