Attack on Titan filtra fotos del doblaje de la última temporada

Cuando se trata de Attack on Titan, todos los ojos están puestos en el anime, ya que su regreso se asoma en el horizonte. No pasará mucho más tiempo antes de que el programa se transmita nuevamente en la televisión, y será una maravilla.

Después de todo, la cuarta temporada del anime es la última, y este regreso a mitad de temporada promete comenzar con una explosión de todo lo planeado por Eren Jaeger. Ahora, los fanáticos de Shingeki no Kyojin han recibido una pequeña actualización sobre el proyecto de doblaje.

Todo llegó a Twitter por cortesía de Masafumi Mima, uno de los directores de sonido del anime Shingeki no Kyojin. Fue allí donde el creador colocó algunas fotos del estudio, y también dijo que el doblaje está en curso para la cuarta temporada.

Filtran fotos del doblaje de Attack on Titan

La temporada final llega en 2022

"El doblaje de la última temporada...", escribió Masafumi Mima y continuó describiendo la presión que siente su equipo antes de la cuarta temporada. Sin embargo, mencionó que el grupo es sorprendentemente tranquilo dado lo que está en juego.

"No hay un sentimiento de nerviosismo cada vez que (grabamos). Aunque hasta cierto punto, estoy tratando de predecir cuándo grabar el llanto (de un actor) desde su alma. Fallar no es aceptable. Lentamente, con cuidado, grabando el trabajo está en progreso", compartió el director de Shingeki no Kyojin.

(Foto: Sunma47 en Twitter) Rumbo al final de Shingeki no Kyojin

Claramente, Mima ha puesto todo su enfoque en la serie de Hajime Isayama, y la cuarta temporada será mucho mejor para eso. El director y su equipo tienen algo de tiempo para pulir su audio, por lo que los fanáticos no tienen dudas de que su trabajo continuará hasta la última hora.

Con Masafumi Mima a bordo, los fanáticos están seguros de que esta última temporada sonará tan bien como siempre, y el director se está aferrando a esas altas expectativas. En otras noticias, Hiroyuki Sawano, el compositor del anime anuncia un regalo musical para los fans.

¿Cuántas temporadas son de Attack on Titan?

Se confirmó que el anime de Shingeki no Kyojin tendrá un total de 4 temporadas. Después de todo, Attack on Titan temporada 4 parte 2 confirma estrenar en invierno de 2022 y terminará de adaptar el manga completo de Hajime Isayama.

