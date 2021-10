Attack on Titan estrena tráiler de la temporada 4 parte 2

Ha llegado el momento de que Attack on Titan lance su regreso. La exitosa serie ha mantenido a los fanáticos esperando su última mitad de la cuarta temporada, y el equipo del anime ha trabajado largas noches para preparar el final.

Ahora, el equipo de Studio MAPPA ha compartido su visión de la cuarta temporada parte 2 (temporada 4B) de Shingeki no Kyojin, y es salvaje, por decir lo menos. El programa dejó caer el tráiler esta mañana y adelantó la carnicería que le espera al círculo de Eren Jaeger.

Como puedes ver a continuación, el tráiler es muy breve y comienza en un lugar extraño. Cualquier lector de Hajime Isayama podrá reconocer esta toma con facilidad, pero el debut de Eren en este tráiler dejará a las audiencias de solo anime rascándose la cabeza. El promocional llegó al canal de YouTube, PONY CANYON.

Tráiler de Attack on Titan temporada 4B

El estudio de animación Studio MAPPA mostró una gran cantidad de tomas generadas por computadora. Los internautas están respondiendo bien a las tomas generadas por CGI esta vez, ya que su uso en la cuarta temporada hasta ahora ha recibido críticas mixtas.

Claramente, el equipo de MAPPA ha estado ocupado puliendo sus habilidades, y este tráiler de Shingeki no Kyojin muestra que el trabajo ha valido la pena. Por supuesto, en este tráiler aparecen toneladas de caras conocidas.

Desde Mikasa hasta Jean y Eren, nuestros pilares están en este clip y lucen más tensos que nunca. Esto no es una sorpresa dado cómo Eren terminó la primera mitad de la cuarta temporada. El protagonista dio un giro salvaje cuando organizó un golpe de estado contra su tierra natal para librar la guerra a Marley.

Eren Jaeger fue tan lejos como para capturar a sus amigos en el camino, y ahora, parece que Eren está destinado a luchar a muerte contra sus antiguos aliados. La Verdad Noticias te recuerda que si aún no has leído el manga original, entonces puedes esperar un cierre digno de la historia a principios del próximo año.

¿Cuándo se estrena Shingeki no Kyojin temporada 4?

Promocional de Shingeki no Kyojin - Attack on Titan: The Final Season

Attack on Titan temporada 4 parte 2 se estrenará en televisión a partir del 9 de enero de 2022, así que tienes tiempo para ponerte al día con la historia. Anteriormente, el director de sonido filtró fotos del doblaje de la última temporada. Entonces, si necesitas un pequeño repaso, la sinopsis oficial se puede encontrar a continuación:

"Hace un siglo, los grotescos gigantes conocidos como Titanes aparecieron y consumieron a todos menos unos pocos miles de humanos. Los sobrevivientes se refugiaron detrás de paredes gigantes. Hoy, la amenaza de los Titanes es un recuerdo lejano, y un niño llamado Eren anhela explorar el mundo más allá de Wall Maria”. La sinopsis continúa.

“Lo que comenzó como un sueño infantil se convertirá en una pesadilla demasiado real cuando los Titanes regresen y la humanidad esté una vez más al borde de la extinción ...". Puedes ver las cuatro temporadas del anime Attack on Titan en Crunchyroll.

Conoce las últimas actualizaciones del anime. ¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy! ¡Mata ne!