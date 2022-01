Attack on Titan comparte vista previa del episodio 79

Attack on Titan está de vuelta en su mejor juego con la cuarta temporada, y todos los ojos están puestos en la serie después de su último episodio. Si no lo sabías, las cosas se pusieron salvajes al final del episodio 78 gracias a algunas muertes importantes, pero eso no es todo.

El suspenso del episodio ha dado la bienvenida a los fanáticos a un mundo nuevo y misterioso, y la promoción para el lanzamiento de la próxima semana nos da una mejor visión de la situación.

Puedes encontrar la promoción para el episodio 79 de Shingeki no Kyojin Temporada 4 Parte 2 abajo si lo deseas. El clip corto no revela mucho en términos de spoilers, pero podemos tener una idea de lo que viene. Parece que Eren y Zeke están a punto de tener un poco de drama, y los fanáticos confían en que el joven Jaeger saldrá victorioso.

Vista previa de Attack on Titan Episodio 79

Attack on Titan Episode 79 Preview pic.twitter.com/mGqHViTmfy — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) January 23, 2022

Como puedes ver arriba, el clip muestra a Zeke y Eren como adultos antes de que se nos muestre un flashback de la infancia de este último. Incluso aparece un joven Armin, y los hermanos terminan el clip visitando a la familia Reiss de la nada.

Esto solo puede significar que los Jaeger van a aprender más sobre el linaje de Reiss que encaja con los Titanes, y parece que la familia Jaeger también tiene algo que ver con ellos. Si aún no estás al día con Shingeki no Kyojin, todavía tienes tiempo para hacerlo.

Las temporadas uno a tres están disponibles en su totalidad, por lo que puedes ver Shingeki no Kyojin en Crunchyroll o Funimation. En cuanto a la cuarta temporada, su primera mitad ahora se está transmitiendo, y sus últimos episodios se están transmitiendo en Latinoamérica el mismo día que se lanzan en Japón.

¿Cuándo termina Shingeki no Kyojin temporada 4?

Imagen: Studio MAPPA / Episodio 78 "Two Brothers"

La temporada 4 del anime Shingeki no Kyojin terminará de emitirse en febrero de 2022. Studio MAPPA se encargó de la animación de la última temporada, mientras que las primeras 3 fueron animadas por WIT Studio. La Verdad Noticias te recuerda que puedes conocer el opening de Attack on Titan Temporada 4 Parte 2 “The Rumbling”.

