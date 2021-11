Attack on Titan cancela la controvertida mercancía de la temporada 4

Attack on Titan está a más de un mes de su regreso a mitad de temporada, y los fanáticos están ansiosos por ver con qué se cierra la última temporada del programa. Decir que los fanáticos están entusiasmados con el final sería subestimar las cosas, por lo que puedes comprender por qué el equipo del anime ya está estableciendo ofertas de mercadería.

Pero ahora, el equipo está recuperando una caída de merchandising después de que los fanáticos de Shingeki no Kyojin lo relacionaran con uno de los momentos más oscuros de la humanidad.

Para aquellos que no lo sabían, el comité de Shingeki no Kyojin en Twitter había anunciado planes en Japón para hacer algunos productos desconocidos para la cuarta temporada. Una de estas piezas era un brazalete eldiano, un trozo de tela que todo eldiano debía usar en Marley para transmitir su herencia.

Acerca de los brazaletes de Shingeki no Kyojin

(Foto: Somos Kudasai) Los brazaletes de Shingeki no Kyojin y los de la vida real.

Estos brazaletes son un símbolo importante de la opresión eldiana en Shingeki no Kyojin. Sin embargo, los lectores se apresuraron a vincular los brazaletes del anime, con los brazaletes impuestos a los judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Claramente, los brazaletes tienen mucha historia atada detrás de ellos, y su uso en el manga en sí no es tan controvertido. Sin embargo, los fans trazaron una línea cuando el comité del anime compartió planes para vender brazaletes como mercancía.

Como puedes imaginar, la reacción fue rápida ya que los fanáticos de todo el mundo estaban disgustados con la idea de mercantilizar estos símbolos de opresión. Incluso si son falsos, los artículos están arraigados en una historia oscura y el comité ha escuchado.

El grupo emitió un comunicado esta semana confirmando que los brazaletes no se están convirtiendo en mercancía. "El conjunto de productos para la producción reproduce parte del disfraz de un personaje que aparece en Shingeki no Kyojin", se lee en el comunicado.

"Sin embargo, [el brazalete] también se considera un símbolo de discriminación racial y étnica. Reconocemos que hubo una falta de consideración en la comercialización del artículo. Lo sentimos mucho", agregó el equipo del anime AOT.

Attack on Titan no es ajeno a las controversias en este momento. Sin embargo, parece que esta vez el comité se apresuró a abordar el problema. Ahora, los fanáticos están esperando ver cómo se desarrolla el resto de la cuarta temporada, y los lectores saben que habrá aún más controversia en los próximos meses. Mientras tanto, puedes leer el manga de Shingeki no Kyojin en Kodansha.

¿Dónde encontrar Attack on Titan?

Puedes ver el anime Shingeki no Kyojin legalmente en Crunchyroll. Anteriormente, informamos que Attack on Titan Temporada 4 Parte 2 lanza nuevo póster con Eren Jaeger y todo llegó al mismo tiempo que los controvertidos brazaletes eldianos (ahora cancelados) como mercancía.

