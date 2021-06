Attack on Titan adelanta el regreso de la temporada final con un nuevo póster

La cuarta y última temporada de Attack on Titan había pasado por algunos cambios importantes antes de su estreno en diciembre pasado. La franquicia de anime no solo se trasladó a un nuevo estudio, MAPPA, sino que la temporada debutó fuera del calendario tradicional de la temporada de anime.

Terminando a principios de este año como parte del calendario de anime de invierno de 2021, Shingeki no Kyojin luego se burló de que regresaría para la parte 2 de la temporada final el próximo invierno.

Si bien no hemos visto mucho de Shingeki no Kyojin: The Final Season parte 2, desde que se anunció que estaría en proceso después de su final de mitad de temporada, Studio MAPPA finalmente les dio a los fanáticos una actualización significativa durante un evento especial. La Verdad Noticias te comparte más detalles a continuación.

Póster de Attack on Titan temporada 4 parte 2

Póster temporada final con Eren en los Caminos (Foto: MAPPA)

Studio MAPPA llevó a cabo un evento especial en Japón para celebrar el 10º aniversario del estudio. Junto con las revelaciones para proyectos como el próximo anime Chainsaw Man, MAPPA también presentó el primer póster del regreso de Eren Jaeger en su cuenta oficial de Twitter.

Shingeki no Kyojin personajes en la temporada final

Los personajes que estarán de regreso en la temporada final de anime son el trío de Eren Jaeger, Mikasa Ackerman, Armin Arlert, los sobrevivientes de Survey Corps y los Guerreros de Marley. La parte 2 comenzará con el Arco de la Guerra de Paradis y su episodio 17 (episodio 76 en general) titulado “Juicio”.

La temporada 4 dejó las cosas en un momento bastante intenso, ya que no solo movilizó completamente a Eren a la acción junto con su nueva facción sino que en los momentos finales también las fuerzas de Marley se dirigieron a Eldia.

Terminó no solo con la promesa de otra gran batalla de Eren Jaeger y Reiner, sino con una guerra total entre todos los lados. Como muestra el póster de su regreso, estos están lejos de ser los únicos momentos para esperar.

¿Cuándo regresa el anime Attack on Titan?

El anime de Shingeki no Kyojin estrenará la parte 2 de su cuarta temporada en invierno de 2022. La serie aún tiene que establecer una fecha de lanzamiento oficial para la segunda mitad de la temporada final.

MAPPA lanzó un avance ingenioso, para que los fanáticos aún tengan algo de tiempo para ponerse al día antes de que todo termine. Si querías leer con anticipación y ver cómo el creador de Attack on Titan, Hajime Isayama, puso fin a todo, debes saber que el manga ya está completo y puedes leerlo con Crunchyroll, ComiXology y más.

