Attack on Titan Episodio 78 recibe calificación perfecta en IMDB

El programa Attack on Titan (Shingeki no Kyojin) es uno de los más populares del mundo en este momento, ya que regresó para su serie final de episodios, y el éxito de taquilla de anoche es ahora el episodio mejor calificado de la serie en IMDB con un puntaje perfecto de 10/10 después de miles de reseñas.

Ya hay otros tres episodios del anime Shingeki no Kyojin en los 10 episodios mejor calificados de IMDB, lo que indica que este es un lugar donde los fanáticos de AoT tienden a reunirse para expresar su entusiasmo por el programa.

Obviamente, es una cuestión de gusto hasta cierto punto en cualquier sitio de votación de fanáticos como este, pero aún así es bastante interesante de ver. Así es como se desglosa la lista actual, y en este momento, Attack on Titan Episodio 78 “Two Brothers” comparte su calificación perfecta de 10 con solo otro episodio en la historia de la televisión.

Top 10 mejores episodios, según IMDB

Breaking Bad, Ozymandias (2013) – 10.0

Shingeki no Kyojin, Two Brothers (2022) – 10.0

Shingeki no Kyojin, Heroe (2019) – 9.9

Shingeki no Kyojin, Perfect Game (2019) – 9.9

Star Wars: The Clone Wars, Victory and Death (2020) – 9.9

Star Wars: The Clone Wars, Shattered (2020) – 9.9

Star Wars: The Clone Wars: The Phantom Apprentice (2020) – 9.9

Chernobyl, Vichnaya Pamyat (2019) – 9.9

Mr. Robot, 407 Proxy Authentication Required (2019) – 9.9

Attack on Titan, Senshi (2017) – 9.9

Una vez que sale del Top 10, hay muchas más entradas de Game of Thrones, Breaking Bad, el final más reciente de Succession e incluso más episodios de Shingeki no Kyojin. Algunos fans no están seguros de que los episodios de AoT y Star Wars: The Clone Wars constituyan la mayor parte de los mejores episodios de televisión de los últimos veinte años .

Sin embargo, es significativo ver la ubicación de este episodio de todos modos. Con una base de fanáticos tan apasionada por su programa, que este episodio de Shingeki no Kyojin específicamente esté revisando por encima de todos los demás es bastante significativo y muestra lo bien que aterrizó entre los fanáticos.

Puede bajar su puntaje a medida que ingresan más reseñas, pero al final debería estar al lado de los mejor calificados de todos los tiempos. En otros méritos similares, el opening de Shingeki no Kyojin Temporada 4 suma más de 20 millones de vistas; un nuevo récord.

¿Cuántos episodios tiene Attack on Titan Temporada 4B?

Hay 12 episodios en total en esta parte final de la temporada 4 de AoT, lo que significa que todavía nos quedan nueve más. En La Verdad Noticias dudamos que hayamos visto el último de los de alta puntuación de IMDB todavía. Recuerda que puedes ver todas las temporadas del anime Attack on Titan en Funimation o Crunchyroll.

